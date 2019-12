Cultura



Appunti di viaggio: un nuovo appuntamento con il Medioevo

lunedì, 30 dicembre 2020, 11:55

Il progetto Il Medioevo delle mobilità torna a Carrara per proporre un nuovo, interessante appuntamento con il Medioevo, inaugurando il 2020 con i suoi appunti di viaggio, un pomeriggio di conferenze il cui tema portante sarà costituito dalle fonti, analizzate da differenti punti di vista. Il Collegium Lunae, associazione organizzatrice dell’evento, presenta così la sua seconda iniziativa nell’ambito del Medioevo delle mobilità, che già dal primo evento tenutosi lo scorso marzo presso l’Accademia di Belle Arti aveva potuto vantare la presenza di studiosi e accademici di alto livello, con grande successo di pubblico. L’interessante e denso pomeriggio del 4 gennaio vedrà questa volta susseguirsi al microfono tre relatori provenienti da diversi ambiti accademici: il dott. Sascha Biggi, che aprirà la conferenza con un intervento dal titolo “le strade come fonti materiali della mobilità”; il prof. Persio Tincani, professore associato di Filosofia del diritto all’università di Bergamo, che porrà l’attenzione sulle fonti del diritto; e il dott. Francesco Lodà, che chiuderà il pomeriggio parlando del Florius, trattato di scherma quattrocentesco redatto dal maestro italiano Fiore dei Liberi, caso di mobilità nell’ambito della manualistica del combattimento. La conferenza si terrà il 4 gennaio presso il museo CARMI, a partire dalle ore 14.30. Il Collegium Lunae offre a tutti gli interessati un servizio navetta con partenza alle ore 14.00 e concentramento all’inizio della strada per Sorgnano, presso il mercato coperto di Carrara. Per informazioni segreteria@collegiumlunae.it – 3384903962 – 3201149005 – 3400690777 Ingresso gratuito.