Cultura



Cecilia Laschi e la biorobotica: successo per la conferenza a Palazzo Binelli

giovedì, 19 dicembre 2019, 10:03

di donatella beneventi

Un argomento insolito e molto affascinante per la conferenza che si è svolta a palazzo Binelli: Cecilia Laschi, professore ordinario di bioingegneria industriale all'Istituto di Biorobotica della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, ha illustrato ad un numeroso pubblico, composto in prevalenza da studenti, il mondo della robotica e il suo utilizzo nei diversi campi.

La conferenza è stata presentata da Giovanna Bernardini, professoressa di filosofia ed ex assessore alla cultura del comune di Carrara, che fa parte di un gruppo di intellettuali che hanno dato vita a "Laboratorio del futuro", una piattaforma di dialogo permamente che vede i professionisti della cultura, dialogare e discutere per aiutare a capire i cambiamenti della società; un progetto ambizioso e di alto livello che ha in Fabio Cavallucci, curatore della Biennale 2010 di scultura, il suo ideatore e che è stata presentata per la prima volta lo scorso novembre a Palermo, alla presenza del sindaco Orlando. La conferenza a Palazzo Binelli è la seconda organizzata dall'associazione e con il patrocinio della Fondazione Cassa di Risparmio.Cecilia Laschi nel suo discorso.ha cercato di chiarire il ruolo dei robot nei diversi ambiti, soprattutto nel mondo dell' industria: l'Italia, è leader nel settore, sesta a livello mondiale, terza in UE e su Pisa si concentra la quasi totalita' della ricerca, per la presenza di ben tre atenei e di un CNR molto importante. Nel corso della conferenza, grazie all'ausilio delle slide, la docente e ricercatrice ha fatto una panoramica dei diversi tipi di robot usati per esempio per la costruzione di automobili, oppure per delicate operazioni chirurgiche fino a robot che vengono impiegati per la raccolta porta a porta dei rifiuti. La biorobotica è una branca della robotica, che si occupa dello sviluppo di macchine che si ispirano alla natura e alle sue leggi, un settore di ricerca giovane e che è attivo specialmente nell'ambito medico-riabilitativo e in quello ambientale. Curioso è per esempio, lo studio dei cefalopodi come il polpo, che ha ispirato la creazione di soft robotics, fatti con materiali morbidi: sono stati ricreati dei polpi robotizzati che sono utilizzati per ricerche marine per esempio. Tutto ciò, è di enorme aiuto per l'uomo e il robot in questo senso va visto come un prezioso alleato e come vengono utilizzati per queste mansioni, ha spiegato la professoressa, potrebbero esserlo anche per tutti quei lavori " disumani" che impegnano tante persone nel mondo, lavori pericolosi ed usuranti che potrebbero essere perfettamente eseguiti dai robot.A conclusione della conferenza, la presentazione dell'ultimo centro di ricerca della Scuola Sant'Anna a Livorno, specializzato in tecnologie marittime e robotica marina.