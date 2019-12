Cultura



"Come si usa un telescopio" a spiegarcelo il gruppo astrofili massesi

martedì, 17 dicembre 2019, 13:58

di mario ceccarelli

Questa settimana l'appuntamento serale del planetario comunale "A. Masani", sarà dedicato a un aspetto eminentemente pratico: "Come si usa un telescopio". Sotto Natale c'è sempre qualcuno che riceve un telescopio in regalo o qualcuno che si rivolge al GAM (Gruppo Astrofili Massesi) per un consiglio per un acquisto di uno strumento astronomico. Non è facile orientarsi fra i diversi tipi di telescopi, di montature, di motorizzazioni, ecc.. L'incontro potrà essere utile anche a chi si ritrova in casa uno strumento inutilizzato o apparentemente non funzionante. Molte volte con piccoli accorgimenti si potranno fare comunque delle interessanti osservazioni.

L'incontro di venerdì 20 dicembre, ore 21:15, sarà accompagnato, dai consueti appuntamenti col cielo come appare sotto la cupola del planetario, per il riconoscimento delle costellazioni, i moti annuali del Sole, il cielo come si mostra da diversi punti della Terra e, meteo permettendo, con l'osservazione diretta nel cielo, ad occhio nudo ed al telescopio, degli oggetti astronomici visibili, in questo periodo. Fra di essi la galassia di Andromeda, le Pleiadi, la Nebulosa di Orione.

Ricordiamo che il planetario comunale è ubicato in uno dei locali della scuola elementare del Paradiso, di fronte all'area della chiesa della SS. Annunziata. Data la capienza limitata dei locali, si suggerisce la segnalazione della propria partecipazione, via sms, whatsapp o voce (333/1731533), o tramite l'indirizzo di posta elettronica: planetario@comune.carrara.ms.it.

Nella foto: due soci GAM con un telescopio da 35cm di apertura. Lo schema ottico-meccanico (Dobson) è il più elementare ed il costo non è "astronomico", nonostante spesso tale tipo di telescopio risulti già dotato di un sistema di puntamento automatico di centinaia di migliaia di oggetti astronomici