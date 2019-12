Cultura



Concerto di Natale dei piccoli soci dell'Associazione Musicale Diapason

venerdì, 20 dicembre 2019, 10:59

Domenica alle 17, nella ex sala della presidenza presso il Palazzo Ducale , si terrà il concerto di Natale dei piccoli soci della Associazione Musicale Diapason. Ad esibirsi saranno i bambini della classe di propedeutica musicale e altri soci che frequentano il progetto “Musicosofia”, un esperimento didattico che rientra tra le attività dell’Associazione e prevede percorsi educativi personalizzati, rivolti a persone di tutte le età. Sarà un modo simpatico e piacevole per scambiarsi auguri musicali di buone feste. Ad esibirsi saranno: Matilde Ballero (violino), Margherita Paglione (violino), Nicolò Luca Frigerio (violino), Bianca Elena Bularca (violino), Aurora Duchi (violino), Zoe Zappelli (pianoforte), Carolina Bertelloni (pianoforte) e l’Ensemble dei piccoli di Musicosofia. L’ingresso è libero. L’Associazione Diapason comunica anche che nel mese di Gennaio, presso la propria sede di Montignoso, riprenderà il ciclo di incontri “Capire la musica”, rivolto a giovani studenti, musicisti, appassionati e a tutti coloro che manifestino interesse per il mondo dei suoni. Tali incontri si terranno periodicamente, affrontando varie tematiche inerenti i vari aspetti del fenomeno musicale, con ascolti guidati ed esempi pratici. Per qualsiasi informazione contattare il n. 327 0144247 o consultare le pagine facebook e instagram “diapasonmassa”.