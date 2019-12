Cultura



Ditchville, casting e spot per il giallo dei record

giovedì, 26 dicembre 2019, 10:31

Vola nelle librerie il giallo madre in Carrara #DITCHVILLE. In meno di un mese la "creatura" dei giovani Matteo Vangeli e Luca Bigarani, arrivata alla seconda ristampa nel giro di 48 ore, ha conquistato la vetta nell'abulica classifica di vendite natalizie nelle librerie della zona. E l'onda non cala: è stata un successo anche la prima presentazione del libro in trasferta: applausi e 40 minuti di firma-copie al Quarto Piano di Sarzana per l'esordio fuori le mura. Il 2020 si annuncia entusiasmante per i due scrittori poco più che ventenni: a gennaio sono state già fissate altre quattro presentazioni e, nei primi giorni dell'anno che verrà, inizieranno i casting per gli spot che lanceranno il libro sui social. Nei prossimi giorni altri dettagli verranno comunicati sui profili Instagram di Luca Bigarani e Matteo Vangeli che il giorno di Natale, fingendosi membri della polizia di #DITCHVILLE, hanno fatto gli auguri ai propri fans con la data del dicembre 1975: ma cosa è successo a DITCHVILLE?