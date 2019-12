Cultura



Duemila partecipanti al concorso “La più bella letterina di Natale”: premiate le scuole Gentili, Saffi, Giampaoli e Garibaldi

venerdì, 20 dicembre 2019, 10:19

Duemila letterine, anche quest’anno, sono giunte all’indirizzo del concorso La più bella letterina di Natale, giunto alla sua terza edizione, patrocinato dal comune di Carrara e destinato ai bambini delle scuole materne ed elementari e a tutti i piccoli visitatori del villaggio di Natale di Piazza Alberica. Accanto alla solita profusione di dettagliati elenchi di regali, sono stati moltissimi, tuttavia, i bambini che si sono ispirati al tema scelto dalla giuria, composta da Veffa Ghirlanda, Raffaella Cioppi, Michela Rossi e Vinicia Tesconi, per l’edizione 2019 che era: “ Non importa cosa si trova sotto l’albero ma chi si trova intorno” e che hanno inviato riflessioni molto sentite e profonde. Moltissimi, quindi, i premi che sono stati assegnati, ieri mattina, nella cerimonia di premiazione presieduta dal sindaco di Carrara, Francesco De Pasquale, che si è tenuta nell’aula magna del liceo artistico Artemisia Gentileschi di Carrara. Due le categorie, disegno o lettera, suddivise in due fasce di età, alunni della materna e alunni delle elementari, e in due tipologie di lavoro: singolo o di gruppo. Il sindaco De Pasquale ha salutato i bambini e ricordato loro l’importanza di cimentarsi anche in prove, come quelle richieste dal concorso, che permettono di conoscere tecniche non abitualmente usate a scuola e poi ha consegnato i premi a ciascun vincitore. Molto significativi gli spunti espressi dai bambini delle scuole di Carrara: per tutti il valore della presenza delle persone care è risultato indubbiamente più importante di ogni regalo: genitori a cui spesso i bambini hanno chiesto di avere più tempo da passare insieme ma anche e soprattutto nonni: amati, aspettati, ricordati e a volte rimpianti. E poi gli amici, soprattutto i compagni di scuola stranieri che sono tornati nei loro paesi o quelli che si sono trasferiti altrove: per tutti i bambini grandi mancanze con la certezza che l’amicizia che comunque li ha uniti resti il collante per non perdersi del tutto.

I bambini hanno seguito con molta emozione le varie fasi della premiazione nella quale sono stati mostrati e letti i lavori vincenti. Un momento di particolare emozione anche per il sindaco di Carrara che tra i vincitori del concorso si è trovato a premiare anche suo figlio Zoltan, autore di un significativo collage e di una bellissima lettera di Natale.

Premiati con giochi didattici, libri e accessori per la scuola i bambini delle materne Giampaoli e Garibaldi che hanno presentato una serie di disegni e di lavori di gruppo di grande livello. Per le elementari Saffi e Gentili ci sono stati premi sia nel disegno sia nella lettera e moltissime menzioni d’onore proprio per l’alto valore di contenuti espresso da tutti gli alunni. I giochi sono stati forniti dalla ditta Renegade di Carpi che ha allestito il villaggio di Natale. I libri e gli accessori scolastici sono stati messi a disposizione gratuitamente dalla libreria Pianeta Fantasia di Marina e dalla libreria Bajni di Carrara.

Il premio più importante: l’ingresso per tutta la classe ad uno spettacolo per bambini che si terrà a febbraio al teatro Animosi, messo in palio dall’amministrazione, è andato alla classe quinta B della scuola elementare Gentili di Fossola per il lavoro collettivo La poesia della filosofia, di cui riportiamo il testo che mostra come i grandi temi della difficile attualità contemporanea siano elaborati dalla sensibilità dei bambini:

“L’uomo nel tempo si è posto mille domande

Ora lo faccio anch’io mentre divento grande

Gli antichi greci con la filosofia

Cercarono col pensiero la giusta via

Ci sono parole che sul dizionario puoi cercare

Altre che nella mente devi trovare

Il vero significato è per ognuno diverso

Cercare col pensiero non è mai tempo perso

Che cos’è la libertà? Domanda numero uno

Vivere senza essere schiavi di nessuno

libertà di pensiero, di parola, di religione

Poter esprimere la propria opinione

Senza pretendere di avere ragione.

Che cosa è la vita? Ci domandiamo insieme…

E’ un potere misterioso racchiuso in un seme.

E’ un dono inestimabile, immenso come il mare,

ne abbiamo uno solo e non lo dobbiamo sprecare.

Un’ultima domanda: che cosa è la pace?

Semplice: è, infine, quando ogni guerra tace.”