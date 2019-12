Cultura



È una storia di tutti: l’archivio della provincia tutto da ascoltare

mercoledì, 18 dicembre 2019, 10:52

Resta aperta anche questo fine settimana “È una storia di tutti”, la mostra documentaria allestita nelle sale della ex presidenza della Provincia nel Palazzo Ducale di Massa in occasione del 160° anniversario dell’istituzione della Provincia: grazie al progetto di alternanza scuola lavoro e alla collaborazione con l’istituto “Salvetti” di Massa è possibile visitarla nei pomeriggi da giovedì 19 a sabato 21 dicembre dalle ore 15 alle 18.

Centosessanta anni non sono tanti al cospetto della storia, ma sono molti se si ha intenzione di raccontare il grande patrimonio dell’archivio storico della Provincia di Massa-Carrara che il prossimo 27 dicembre raggiunge questo traguardo di longevità.

Ma un assaggio di tutto questo l’ente di Palazzo Ducale ha provato a metterlo a disposizione di chi vuol fare questo viaggio virtualmente in questa esposizione per vedere e ascoltare alcune delle pagine della nostra storia provinciale, magari anche non note, così come sono raccolte nell’archivio.

Una mostra che racconta la preziosità degli archivi per la conservazione della memoria collettiva di un territorio.

I documenti messi virtualmente in mostra, tramite la riproduzione di alcuni di essi e la loro lettura, offrono alcuni spunti ed emozioni; raccontano storie di uomini, donne e accadimenti che l’archivio provinciale custodisce per la ricerca storica o anche soltanto come banca di memoria.

Le immagini sono di documenti storici che, per proteggerli, si è preferito non metterli direttamente in mostra. Oltre alle immagini abbiamo le voci degli attuali protagonisti della vita amministrativa dell’ente (amministratori e dipendenti) che leggendo i documenti ne fanno un racconto.

Volete conoscere ad esempio le carte relative alla vendita del Palazzo Ducale dallo Stato alla Provincia: la trattativa, quanto è costato, chi prestò la somma alla Provincia? In questa mostra proviamo a farlo con alcuni documenti, ma troverete molte altre cose.

Non è stato possibile trattare tutti gli argomenti e le funzioni della Provincia, che sono state davvero tante e le più disparate in 160 anni. In maniera sovracomunale e trasversale, in maniera diretta e indiretta, si è occupata di fiumi, strade, fabbricati, ponti, ferrovie, porti, grandi opere, terre coltivate, boschi, allevamenti, lavoro, formazione, turismo, erosione delle spiagge, caccia, pesca, bambini abbandonati, colonie, ricostruzione del dopoguerra, sanità, vaccinazioni, asili, scuole elementari e scuole superiori e molto altro ancora.