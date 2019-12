Cultura



La visita dei futuri geometri del CAT Meucci al Palazzo Ducale di Massa

venerdì, 27 dicembre 2019, 12:07

L’occasione è stata rara e il benvenuto caloroso. Si festeggia il 160° della Provincia di Massa-Carrara in un clima giovanile, all’interno di un antico palazzo che racchiude molta storia della nostra città.

Così gli studenti dell’indirizzo CAT dell’Istituto Tecnico Meucci, il 14 dicembre scorso, sono stati accolti a Palazzo Ducale dai dipendenti della Provincia e dai preparati ed appassionati studenti e docenti del Liceo Artistico Palma, che li hanno accompagnati nella visita

Per presentare il palazzo, i ragazzi del Liceo Artistico, sono partiti dalla facciata principale e dal cortile, fino a giungere alle stanze interne più riservate. Si sono passati il “testimone” accompagnando i visitatori ed illustrando loro le caratteristiche più salienti dello storico edificio.

Della facciata, realizzata in diverse fasi, è stato illustrato lo stile architettonico tardo-rinascimentale e pre-barocco che la contraddistingue, dal quale emergono motivi decorativi, come quello della conchiglia (elemento distintivo degli architetti Bergamini, che l’hanno utilizzata in diversi edifici cybei) che rimanda al tema del mare (i Cybo erano genovesi) e che troviamo ripetuto varie volte anche all’interno dell’edificio.

Il portone d’ingresso del Palazzo apparteneva originariamente alla pieve di San Pietro in Bagnara, che occupava una parte consistente dell’odierna Piazza Aranci e che venne fatta demolire nel 1807 da Elisa Bonaparte, sorella di Napoleone, che all’epoca governava col marito Felice Baciocchi il principato di Lucca e Piombino al quale Massa era stata annessa nel 1806.

Nel cortile interno, in stile rinascimentale, si evidenzia la presenza delle colonne monolitiche, realizzate cioè con un unico blocco di marmo, in un sobrio ordine Tuscanico.

Si accede poi al Ninfeo, un luogo che le rappresentazioni mitologiche inserite nell’ambientazione naturalistica rendono per molti aspetti “magico”. Anche se oggi i giochi d’acqua della fontana non sono presenti, possiamo tuttavia immaginarli, arricchiti anche dagli elementi vegetali, foglie e rami in bronzo, oggi scomparsi, che un tempo si inerpicavano sulle colonne fino a ricoprire anche una parte del soffitto affrescato con sfondi prospettici di rocce, animali e vegetali che si aprono al cielo.

Qui, in questa grotta artificiale, si erge indisturbata sul fondo la possente statua del dio Nettuno, posta sulla fonte, ed un tempo attorniata dalle statue di Artemide e Venere. Si sono invece conservati stucchi raffiguranti satiri, erme, diverse imprese araldiche della famiglia Cybo che recano i simboli della botte ardente, del pavone, della cicogna col cubo, dell’incudine, accompagnati da epigrafi.

L’epigrafe che porta la data 1695 sembra indicare l’anno di conclusione della costruzione di questo ambiente particolarmente suggestivo.

Le stanze adiacenti in cui oggi si svolgono alcune funzioni amministrative dalla Provincia accoglievano la biblioteca della settecentesca Accademia de’ Rinovati di Massa.

I volumi della biblioteca dei Rinovati, hanno costituito, nel 1952, la base della costituzione della Biblioteca Civica di Massa (oggi ne costituisce il “Fondo antico”), mentre un altro consistente corpo di volumi antichi, tuttora di proprietà dell’Accademia de’ Rinovati, è depositato presso la biblioteca del Liceo Classico Pellegrino Rossi di Massa.

Di queste due stanze rimane il soffitto affrescato con figurazioni allegoriche, in una delle quali il pittore Stefano Lemmi ha rappresentato le virtù dell’ingegno umano, su cielo azzurro racchiuso da finta cornice in marmo, e nell’altra ha inserito figure e rimandi ispirati alla celebrazione dei pontefici delle Case Cybo e Pamphili, su un cielo giallo contornato da nuvole ed angeli.

Si prosegue salendo al piano di sopra, dove si viene introdotti presso il calco in resina del portale medioevale del Maestro Biduino, un tempo collocato sulla facciata della pieve di San Leonardo al Frigido. Il portale originale in marmo è oggi di proprietà del Metropolitan Museum di New York che lo ha esposto al pubblico nel Cloister.

Ci si porta poi all’interno del Salone degli Svizzeri, con le pareti e il soffitto riccamente decorati, ed il Salone degli Specchi. Sono due grandi ambienti di rappresentanza, collocati al piano nobile, che un tempo venivano utilizzati per cerimonie ufficiali, le cui finestre si affacciano su Piazza Aranci.

Veniamo, quindi introdotti all’appartamento privato, oggi di pertinenza della Prefettura di Massa Carrara (quelle stanze rimangono solitamente chiuse) e ad accoglierci ci sono i nostri accompagnatori che ci introducono in una grande sala con soffitto decorato a cassettoni.

Da qui si accede alla cappella ducale, oggi sconsacrata, dove si trova il bassorilievo raffigurante la Natività, attribuita a Matteo Civitali, ma più probabilmente opera eccellente di artisti locali che prima si trovava nella pieve di San Pietro.

Ci si sposta poi nelle altre stanze: quella del tempo libero, con un grande biliardo, quella del camino e infine si raggiunge la splendida “alcova”. Ad annunciarla è il ricco panneggio in marmo, sorretto da quattro putti simboli dell’amore, che venivano messi nelle camere come segno di buon auspicio.

Si conclude qui la nostra visita e ringraziamo tutti gli studenti del Liceo Artistico, i loro insegnanti, la Provincia di Massa Carrara e la Prefettura per aver promosso e consentito questa bella iniziativa, molto utile per costruire una sensibilità storica necessaria al futuro dei nostri giovani, sostenuti da tutta la nostra fiducia e affetto.

A gennaio gli studenti del CAT torneranno a Palazzo Ducale, il loro compito consisterà nell’aiutare a sistemare l’archivio cartografico, compresi i vecchi progetti, tra i quali quelli delle scuole, presso l’Ufficio Storico della Provincia. La cartografia e la progettazione architettonica sono da sempre parti integranti nella professione del Geometra. Questo, però, è il momento di riposarsi per tutti i nostri studenti e godersi le meritate vacanze natalizie.