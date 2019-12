Cultura



Lodovica Lazzerini in testa nella classifica delle migliori cantanti emergenti del 2019 della rivista The sound check

martedì, 17 dicembre 2019, 11:50

di vinicia tesconi

Il nuovo singolo, La fine di Guernica, è uscito solo dieci giorni fa per Albachiara Records e sta avendo un ottimo riscontro di visualizzazioni su Youtube. Nel concorso lanciato dalla rivista musicale online The Sound check ,che chiede ai lettori di indicare i migliori in tutte le categorie dello spettacolo, è abbondantemente in testa tra le cantanti emergenti: è d’oro questa ultima coda del 2019 per Lodovica Lazzerini, cantautrice carrarese che, nonostante la giovanissima età, ha solo 19 anni, ha alle spalle già un lungo percorso di studio e di esperienze nel mondo della musica.

Ha cominciato a suonare pianoforte e chitarra a 14 anni e poco più tardi ha scoperto anche la vocazione per la scrittura di testi che si sono rivelati subito incisivi e originali permettendole di farsi notare nel mondo della canzone d’autore. A 15 anni ha vinto il concorso Il foglio bianco nella sezione testo di canzone con il brano Mr Indifferenza, poi diventato un video di successo su Youtube, ed è stata premiata da Francesco Gabbani. Da lì altri video, girati sempre nella sua terra d’origine, che hanno confermato il suo indiscutibile talento e la sua straordinaria ricchezza interiore.

Anche “ La fine di Guernica” rivela una ricerca accurata sul tema della violenza assai più matura e profonda in relazione alla sua età. Lodovica Lazzerini ha conseguito la maturità presso il liceo classico Repetti di Carrara lo scorso anno scolastico e adesso si è trasferita a Milano per dedicarsi interamente alla sua passione per la musica. Formata alla scuola del Musicantiere di Alessandro Di Diomasa, a Carrara, Lodovica ha ormai spiccato il volo nel mondo della canzone d’autore pur non volendo essere etichettata come appartenente ad alcuna corrente musicale. La rivista The sound check, tra le più attente e presenti su tutti gli eventi musicali italiani e internazionali, le ha dedicato una bella intervista in occasione dell’uscita di La fine di Guernica e l’ha inserita nel numero delle cantanti emergenti dell’anno che possono essere votate sul portale della testata dedicato al concorso Sound Award 2019. I voti hanno cominciato a fioccare e attualmente Lodovica è in testa alla classifica provvisoria della sua categoria. Ma c’è ancora tempo per votare perché il concorso si chiuderà per l’Epifania e tutti coloro che conoscono e apprezzano Lodovica potranno ancora votarla per fare in modo che il finale sfavillante del 2019 diventi anche un altrettanto brillante inizio del 2020 per la cantante carrarese.