Cultura



Nel concerto di Capodanno a Marina di Massa anche l’anticipazione della seconda edizione del Mercurio d’Argento

lunedì, 30 dicembre 2020, 09:58

Ci sarà anche un pezzetto del Mercurio d’Argento, domani sera, sul palco del concerto di Capodanno in piazza Betti a Marina di Massa. Nell’ambito della kermesse canora che ha come ospiti d’onore Mietta e il rapper Sensei seguiti dalla dance di dj Nico Carminati, nella serata che condurrà alla mezzanotte ci sarà anche la cantante Loredana D’Anghera, collaboratrice del Festival Il Mercurio d’Argento di Massa, la manifestazione dedicata alla musica per l’immagine creata da Stefano De Martino che è già al lavoro per la prossima edizione. La D’Anghera interpreterà due brani tratti da celebri colonne sonore di Ennio Morricone rivisitate in stile dance per adattarle al mood della serata. L’occasione del concerto di Capodanno è la prima vetrina del festival Il Mercurio d’argento, fortemente voluto dall’amministrazione Persiani come evento culturale clou dell’estate 2019, che quest’anno giunge alla sua seconda edizione e che ha già avuto un’altra vetrina importantissima all’interno di un servizio dedicato alla città di Massa dalla trasmissione TuttoChiaro di Rai Uno. Il festival, che è organizzato in un concorso e in vari workshop con i più importanti autori della musica per immagine, ha richiamato a Massa, la scorsa estate, moltissimi giovani musicisti provenienti da tutta Italia e punta a far diventare Massa un luogo capace di catalizzare appassionati e produttori di musica da film, da spot pubblicitari e da videogiochi. L’esibizione della D’Anchera sarà accompagnata anche dal video di presentazione della seconda edizione del Mercurio d’argento che rende omaggio sia al Festival sia alla bellezza della città.