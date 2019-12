Cultura



"Il dono e l'amore": gli studenti del Liceo artistico "Palma" di Massa partecipano al concorso per una nuova scultura per l'ospedale Apuane

mercoledì, 18 dicembre 2019, 15:31

E' stato presentato nell'aula magna del Liceo Artistico "F. Palma" di Massa, gremita dagli studenti, il concorso dal titolo: "Il dono e l'amore".

Dopo una recente mostra, allestita nell'atrio dell’ospedale Apuane, è nata quest'idea che ha coinvolto la Direzione sanitaria del presidio ospedaliero Apuane dell'Azienda USL Toscana nord ovest, il liceo Palma, l'Associazione Italiana Leucemie (AIL) , l'Associazione Donatori di Midollo Osseo (ADMO), la Confartigianto Imprese di Massa Carrara e la Ditta "Mosti Art Sculptures" di Massa.

L'incontro è stato moderato dalla professoressa Claudia Leporatti che insieme al collega Pierpaolo Della Pina, entrambi docenti di scultura, seguirà il progetto.

L'idea verrà sviluppata dagli studenti del laboratorio di scultura del Palma che creeranno dei bozzetti per una scultura che avrà come tema "il dono", così come hanno evidenziato le associazioni "Ail" e "Admo" presenti alla conferenza stampa.

Roberta Della Seta, medico oncoematologo in rappresentanza dell'Ail, ha ricordato ai ragazzi che, per sconfiggere alcune malattie, come la leucemia, la donazione del sangue, del plasma e delle piastrine è necessaria. Donare sangue e plasma può aiutare la cura di questi pazienti e aumentare le possibilità di vita. Il dottor Paolo Antonelli, presidente ADMO, ha altresì ricordato che la vita delle persone può essere salvata anche con la donazione del midollo osseo, perché in alcune malattie il trapianto del midollo, quando è compatibile, può aiutare a guarire.

La cultura del dono, in campo sanitario, rappresenta la vita stessa, un gesto generoso e un atto di altruismo verso il prossimo. Già con la maggiore età e quindi, fin dall'ultimo anno dei licei, i giovani possono donare; diventa fondamentale veicolare un' informazione corretta, in grado di far conoscere agli adulti di domani queste realtà così importanti.

Gabriele Mascardi, presidente di Confartigianato di Massa e Carrara si è detto felice di poter patrocinare un'iniziativa come questa in grado di diffondere la cultura della solidarietà e del dono, con il tramite dell'Istituto d'Arte e degli artigiani esperti del territorio di Massa e Carrara.

I bozzetti verranno posizionati nell'atrio dell'ospedale, dove resteranno in esposizione. I visitatori potranno votare l'opera che riterranno migliore; darà invece una valutazione più tecnica una giuria di esperti e infine l'insieme dei punteggi permetterà di decretare il vincitore.

Sarà poi compito della ditta Mosti, rappresentata dal titolare Alessandro, portare a compimento la scultura che, essendo un'opera pubblica, dovrà seguire tutti gli standard legati alla sicurezza.

“Lo scopo del concorso - ha spiegato Giuliano Biselli, direttore sanitario dell'ospedale Apuane - è quello di promuovere una cultura del territorio. L'ospedale è a pieno titolo parte del tessuto connettivo sociale della comunità, perchè luogo che accoglie migliaia di visitatori. Questa iniziativa rappresenta un punto d'incontro partecipativo tra enti e imprese del territorio. La bellezza di un'opera d'arte posizionata all'interno dell'ospedale Apuane diventerà patrimonio di tutti”.