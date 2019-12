Cultura



Pomona Sprout di Harry Potter in visita a Carrara a gennaio con la Dickens Fellowship

sabato, 28 dicembre 2019, 11:49

Sarà Miriam Margoyles, l’attrice inglese, naturalizzata americana, che nella saga di Harry Potter ha interpretato la professoressa Pomona Sprout, l’ospite d’onore dell’evento organizzato dalla Dickens Fellowship di Carrara per il 24 e il 25 gennaio in occasione dei 175 anni dalla visita di Charles Dickens in città. Un bel colpo per la presidente nazionale della Dickens Fellowship, Marzia Dati che ha conosciuto la Margoyles alcuni anni fa a Bristol, ad una convention internazionale dell’associazione dedicata al grande scrittore inglese. In quell’occasione Miriam Margoyles aveva confidato alla Dati il desiderio di visitare Carrara e la presidentessa carrarese ha colto al volo la possibilità di invitarla proprio per la commemorazione del viaggio di Dickens nella città del marmo. L’evento prevede una conferenza spalmata su due giorni sul tema del viaggio in Italia di Dickens, che si terrà a Palazzo Binelli, alla quale parteciperà la famosa attrice e l’intitolazione a Dickens di una strada nella zona di San Martino, dove, a metà dell’ottocento si trovava la colonia anglo americana che ospitò lo scrittore.

Miriam Margoyles ha al suo attivo una lunghissima serie di ruoli in film molto famosi: è stata la nutrice ispanica nel Romeo+Giulietta di Buz Lurhmann, la madre di Kevine Kline in Ti amerò fino ad ammazzarti di Lawrence Kasdan, la ricchissima e potentissima nonna di Michelle Pfeiffer nell’Età dell’innocenza di Martin Scorsese per il quale ha vinto il premio Bafta come attrice non protagonista nel 1993, la bambina diventata nonna in Balto, solo per citarne alcuni e poi la strega Pomona Spout, docente di Hogwards, in alcuni film delle serie Harry Potter.