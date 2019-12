Cultura



Progetto “Sicuri di essere al sicuro”: Baker Hughes premia a Massa gli studenti sulla sicurezza

giovedì, 19 dicembre 2019, 17:59

Baker Hughes, azienda di tecnologia al servizio dell'energia che in Italia opera principalmente attraverso Nuovo Pignone, ha premiato oggi i vincitori del Progetto “Sicuri di essere al sicuro”, che ha coinvolto oltre 800 ragazzi provenienti da 10 scuole secondarie di secondo grado della provincia di Massa-Carrara per favorire la creazione di una cultura della sicurezza che sia “trasversale” e applicabile ai diversi ambienti familiari agli studenti, come scuola, casa, strutture ricreative e, con uno sguardo al futuro, ambiente lavorativo.

La cerimonia, tenutasi questa mattina a Palazzo Ducale a Massa, ha visto la presenza di Paolo Ruggeri, Vicepresidente Nuovo Pignone, Saverio Gradassi, Vicepresidente Salute, Sicurezza e Qualità per il business di Turbomachinery & Process Solutions di Baker Hughes e Massimiliano Turci, Direttore dello Stabilimento Baker Hughes di Massa.

A rappresentare le istituzioni: Francesco Persiani, Sindaco di Massa, Andrea Raggi, Assessore del Comune di Carrara, Gianni Lorenzetti, Presidente Provincia di Massa e Carrara, Luca Lischi, Capo segreteria tecnica dell’Assessorato alla Formazione della Regione Toscana, e Donatella Buonriposi, Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Massa.

Gli 80 ragazzi premiati questa mattina hanno presentato un elaborato – scritto, video, visuale, musicale, digitale – utile a diffondere la cultura della sicurezza nel mondo della scuola e tra le giovani generazioni. Gli elaborati più promettenti sono stati condivisi con l’Ufficio Scolastico Territoriale- MIUR e verranno poi utilizzati nelle ore di formazione sulla sicurezza che Baker Hughes riserva ai propri studenti in alternanza.

“Sicuri di essere al sicuro” è un progetto firmato da Baker Hughes e avviato la scorsa primavera, patrocinato dal Comune di Massa, dal Comune di Carrara e dalla Provincia di Massa Carrara, ha coinvolto le scuole secondarie di secondo grado del territorio e gli studenti apuani con lezioni in aula sulle buone pratiche per la sicurezza- pari a oltre 30 ore di formazione- cercando di favorire la creazione di una cultura della sicurezza a tutto tondo, che tenga cioè in considerazione sia gli aspetti lavorativi – indipendentemente dal settore di appartenenza – ma anche gli aspetti riguardanti gli ambienti quotidiani e familiari.

“Abbiamo scelto di investire su questo progetto per creare e diffondere cultura su un tema molto importante come la sicurezza, sia essa sul posto di lavoro, a casa o a scuola, partendo dalle nuove generazioni, che rappresentano il futuro della nostra società e possono quindi diventare i primi ambasciatori della sicurezza, in un territorio caratterizzato da un tessuto industriale ad alto rischio” ha commentato Paolo Ruggeri, Vicepresidente di Nuovo Pignone. “La sicurezza è un tema particolarmente caro a Baker Hughes, che investe continuamente in comportamenti e misure di contenimento del rischio per i nostri 67.000 dipendenti in tutto il mondo. Il nostro obiettivo quotidiano è quello di azzerare non solo infortuni e incidenti ma anche solo i rischi ed è un impegno che portiamo avanti negli stabilimenti Baker Hughes in Italia e in tutto il mondo”.

Oltre a lezioni in aula, il progetto ha visto circa un centinaio di ragazzi visitare lo stabilimento Baker Hughes di Massa, mostrando loro le avanzate norme e procedure di sicurezza implementate nell’impianto e nei siti produttivi di tutto il mondo dell’azienda, e che ha permesso di ottenere nel 2018 ben 324 Perfect Days, cioè i giorni perfetti in cui non si verificano incidenti che possono recare danno a persone e ambiente. Lo stabilimento di Massa si è distinto particolarmente, totalizzando ben 365 Perfect Days nel 2018.

