Cultura



Sala gremita per il concerto dedicato a Nicola Toscano

lunedì, 30 dicembre 2020, 13:48

di francesca vatteroni

Alla fine Nicola Toscano ci è salito sul serio sul palco degli Animosi ieri sera, durante il concerto regalato in suo nome alla città, dagli amici di sempre, suoi compagni di viaggio: i musicisti di Hyperion Ensamble e di Les Anarchistes. L'assessore alla cultura Federica Forti infatti sale sul palco emozionata per fare gli onori di casa ed accogliere i tanti amici del musicista scomparso prematuramente nel 2017 e davanti a una sala gremita di un pubblico che aveva preso letteralmente d'assalto il botteghino (il biglietto era gratuito ma comunque necessario per entrare) annuncia: "Vorrei invitare qui accanto a me Nicola Toscano", allungando il braccio come per accoglierlo da dietro le quinte. L'emozione può essere alle volte rivelatrice, come in questo caso per l'assessore che chiamando sul palco Oliviero Bertolaso, grande amico di Nicola che presenterà poi man mano i musicisti sul palco durante il concerto, evoca Nicola che in effetti, come per magìa si materializzerà: complice gli amici, la musica, i brani, la passione, la compagna Ilaria in prima fila e le due registrazioni di un formidabile assolo per chitarra come solo Nicola sapeva interpretare e la sua voce che canta la Bella Ciao originale, quella cantata dalle mondine. Sul palco sale anche la sorella Silvia per salutare ed, emozionata, per ringraziare tutti, Amministrazione, Cassa di Risparmio, chi si è prodigato per organizzare il concerto e soprattutto loro, i musicisti e amici di Hyperion e Les Anarchistes. "Il sogno è finito" dicono in coro la battuta finale gli attori di "Un sogno di una notte di mezza estate, ricorda Silvia nel chiamare alla memoria e condividere con il pubblico un ricordo di Nicola quando il fratello, nelle vesti di attore calcò quello stesso palco anni fa:"Entrava dalla porta, correva verso il palco che allora aveva degli scalini laterali, saliva e poi gridava:"Il sogno è finito", ma qua stasera il sogno non è finito, grazie alla sua musica e i suoi amici: grazie a chi ha fatto sì che questo concerto potesse farsi in questo teatro: Carrara senza musica e senza teatro non è Carrara".

Un bel sogno quindi e un appassionato concerto, con un pubblico partecipe grazie alla generosità di un gruppo affiatato di musicisti-amici che hanno suonato senza risparmiarsi: gli amici di conservatorio di La Spezia degli Hyperion e gli amici di Les Anarchistes fondato da Nicola nel 2001, il noto gruppo musicale ai cui album hanno collaborato artisti come, Raiz, Antonello Salis, Giovanna Marini, Moni Ovadia, Blaine L. Reininger dei Tuxedomoon, Erri De Luca, Petra Magoni, Steve Conte, Lucariello, Mauro Avanzini, Pippo Delbono e altri importanti ancora. Dal palco l'amico di sempre Oliviero Bertolaso rammenta di come quella volta, dopo una serata di musica e bicchieri di buon vino per un compleanno di Nicola, tra canzoni, anarchia e fumi di alcol, come nelle migliori tradizioni anarchiche portate avanti tra cantine e sbicchierate, fatta l'alba e ritrovandosi a suonare insieme gente che non si conosceva, nacque il gruppo degli Les Anarchistes.

I brani suonati con grazia, passione ed eleganza hanno trascinato il pubblico che ha seguito tenendo il ritmo cantando a fior di labbra. "Lamento per la morte di Pier Paolo Pasolini" è la canzone trait d'union del concerto tra i due gruppi di Nicola, cantata da Alessandro Danelli degli Les Anarchistes assieme agli Hyperion, ma poi tante altre come "la Ballata delle emigranti", "Gorizia", Les Anarchistes" la canzone che dà il nome al gruppo.

"Sarebbe bello dedicargli il palco della musica, perché diventi il palco di Nicola-ha chiesto Silvia dal palco riferendosi al palco di piazza D'Armi-non sarebbe per la città, non per lui, ma sarebbe per la musica" ha proposto così come l'amico Oliviero che salutando tutti alla fine del concerto ha suggerito:"Sarebbe bello anche un concorso musicale-dice-per lui che amava i suoi studenti e i suoi ragazzi".