Cultura



Satelliti visibili ad occhio per Natale, come riconoscerli

martedì, 24 dicembre 2019, 15:54

di mario ceccarelli

In questi giorni c'è una "finestra" che permette di vedere, anche dalla nostra zona, il passaggio dei satelliti Starlink. Cosa sono? Una nuova famiglia di satelliti lanciati da Elon Musk, col suo lanciatore Falcon 9, a partire dal maggio scorso. Altri 60 di essi sono stati lanciati lo scorso 11 novembre e risultano ancora relativamente vicini fra loro prima di disperdersi in orbite relativamente alte sopra la Terra. Il progetto finale è al momento di lanciare 1600 satelliti ma progetti futuri, anche da parte di realtà quali Google e altri, prevedono di arrivare a 20-30000 oggetti. I quali, se hanno il vantaggio di poter collegare in futuro ad internet anche i posti più sperduti del pianeta, presentano un grosso inconveniente per l'astronomia. Immaginate quando avremo migliaia di oggetti che si muovono in continuazione nel cielo, diventando in certi momenti anche relativamente luminosi da disturbare l'osservazione e la fotografia di stelle, ammassi, nebulose, nonchè generare possibili interferenze con le osservazioni dei radiotelescopi.

Per chi volesse vedere il passaggio dei più luminosi fra questi oggetti, ecco qualche suggerimento: si guardi, ad occhio nudo o con un piccolo binocolo, intono alle 18:20 della vigilia di Natale, alle 17:50 del 26 dicembre o alle 18:15 del 27 (in tutti i casi gli oggetti, mediamente luminosi, sembreranno muoversi quasi in verticale da ovest), poco a destra del luminosissimo pianeta Venere. Il 25 inoltre potremmo assistere a passaggi un poco tutta la prima parte della sera, con un "massimo" di frequenza intorno alle 19:20 partendo stavolta ancora più a sinistra di Venere e andando verso la stella Vega. I satelliti si muovono relativamente veloce, impiegano circa 5 minuti, a attraversare il cielo da una parte all'altra. Nei giorni successivi le condizioni di visibilità, dalla nostra zona, peggioreranno: i satelliti saranno sempre più deboli e "sparsi" fino a tutta la prima settimana di gennaio.







Nell'immagine: una foto, ripresa a un telescopio, della prima serie dei satelliti Starlink, 60 dei quali appena lanciati il 24 maggio scorso. Gli oggetti sono ancora molto vicini fra loro.