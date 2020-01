Cultura



“A metà strada”: il brano di Martina Pitanti, artista emergente del panorama apuano

giovedì, 23 gennaio 2020, 00:12

Esce il 24 gennaio l’inedito di Martina Pitanti, artista apuana emergente, che si è distinta particolarmente al premio “Mimì sarà” la scorsa estate, arrivando in semifinale.

Martina ha scelto di realizzare il videoclip della sua canzone utilizzando come sfondo principale il verde del parco “Ugo Pisa” e l’azzurro del mare.

“Il brano è stato il frutto di un duro lavoro. – dichiara Martina – È stato scritto in un momento particolare della mia vita e sono contenta di aver potuto esprimere le mie emozioni in questo modo. Non posso far altro che ringraziare il centro di formazione e produzione “MusicaMia”, che mi ha permesso di realizzare questo sogno”.

Il brano infatti sarà disponibile dal 24 gennaio nella raccolta “MusicaMia POPLAB”, che contiene i brani delle migliori artiste presentati alla commissione Rai per la sezione giovani al "70° Festival di Sanremo" con l'etichetta discografica "Riserva Sonora".

"I brani – sottolinea il produttore Vincent Masini – sono stati interamente composti sia per quanto riguarda la musica che i testi dalle ragazze durante i laboratori di scrittura organizzati da Musicamia con Roberto Casalino, autore delle più grandi hit degli ultimi dieci anni, mentre per le registrazioni e gli arrangiamenti finali ci siamo avvalsi anche di collaboratori e professionisti di livello nazionale”.

Lo staff di Musicamia e le artiste presenti nella compilation, presenzieranno a Sanremo durante la settimana del festival per promuovere le proprie produzioni sia con radio e tv, che con eventi live, mentre sabato 25 gennaio ci sarà una presentazione live presso la sala vision JC di Lido di Camaiore dove verranno presentati in anteprima i videoclip, realizzati con la regia di Elia Lamura per RKH di Torino.