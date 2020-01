Cultura



Al via la 13^ edizione del premio dedicato al maresciallo Ciro Siciliano

domenica, 12 gennaio 2020, 09:02

E’ tutto pronto per la nuova edizione – la numero tredici – del premio“Pace, giustizia, libertà democrazia” dedicato al Maresciallo Ciro Siciliano e al suo eroico martirio per mano delle truppe tedesche nell’eccidio nazifascista di Forno del 13 giugno 1944, e c’è anche un’importante novità che arricchisce il premio rivolto agli studenti delle scuole della provincia: a patrocinare l’edizione di quest’anno ci saranno i più celebri premi letterari locali. Il Premio letterario Sandomenichino, il Premio Poesia e Fiaba Alpi Apuane, il Premio Aulla Città della Rosa, il Premio Massa Città Fiabesca di Mare e di Marmo saranno partner del premio Ciro Siciliano al fine di valorizzare l’importanza della lettura e della parola scritta sul tema della Memoria. Ideato e promosso dall’associazione Eventi sul Frigido con la collaborazione del comune di Massa, della famiglia Siciliano e dell’Arma dei Carabinieri, il premio mantiene anche il patrocinio di: Regione Toscana, Provincia di Massa Carrara, Parco regionale delle Alpi Apuane e il contributo delle associazioni Anpi, Fivl, Anfcdg e Anvcg. Medaglia del Presidente della Repubblica, il concorso coinvolge ogni anno circa 150 studenti delle scuole di ogni ordine e grado, allargandosi anche alle famiglie. Gli studenti spesso hanno consegnato tasselli di memoria importanti, frammenti di vita inerente quel tragico fatto raccontato in famiglia da nonni, nonne e anziani parenti. Grazie al premio Maresciallo Siciliano i giovani studenti hanno contribuito a fare memoria, essendo protagonisti di interviste ai sopravvissuti della seconda guerra mondiale.

Anche quest’anno il concorso è aperto a tutti quegli studenti che vorranno portare nuovi elementi dedicati alla memoria, attualizzando il gesto di altruismo dell’eroico maresciallo, decorato di medaglia d’oro al merito civile, che diede la sua vita per salvare la popolazione di Forno. Il premio si articola in due sezioni: manifesti - preferibilmente in cartaceo, con dimensioni standard cm. 50 x 70. Tra i tre manifesti vincitori, uno sarà scelto per essere utilizzato come manifesto ufficiale per la ricorrenza del 13 giugno 2020. La seconda sezione è quella dei componimenti: testo scritto, in forma di prosa o poesia, racconto o intervista, anche con produzione multimediale, che illustri la tematica del concorso. Arricchisce il concorso la sezione Premio Bontà Maestro Giuseppe Fruzzetti, giunto alla quarta edizione. Con lo slogan “Vogliamo crescere persone belle e non bulle” il premio vuole essere un messaggio positivo per stimolare nei giovani il valore della bontà valorizzando il gesto buono di uno studente o una studentessa e proporlo come esempio in una società sempre più povera di valori. Per info telefonare ad Angela Maria Fruzzetti 320 8336417. L’associazione Eventi sul Frigido ringrazia gli enti per il sostegno all’iniziativa.