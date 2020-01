Cultura



Alieni nello spazio? Se ne parla al Planetario

giovedì, 30 gennaio 2020, 09:37

di mario ceccarelli

Uno dei sogni/paure dell'umanità, specialmente negli ultimi secoli, è il poter scoprire o addirittura incontrare esseri alieni, ossia provenienti da pianeti al di fuori della Terra o dello stesso Sistema Solare. Di questa possibilità, e più in genere della possibilità di trovare pianeti su cui allignino forme di vita, anche a livello microscopico, si parlerà questo venerdì, 31 gennaio, alle ore 21.15, nel corso dell'appuntamento pubblico presso il planetario comunale "A. Masani" di via Bassagrande 47 a Marina di Carrara. Il tema della serata sarà appunto "Possibilità di vita nell'Universo".

Alla luce delle conoscenze della biologia e al crescente numero di pianeti che si vanno scoprendo al di fuori del Sistema Solare (circa 4000, secondo l'ultimo conteggio aggiornato e con oltre una decina che si trovano nella cosiddetta "fascia di abitabilità" delle loro stelle), possiamo incominciare oggi ad avere una idea dei vari aspetti del problema. Sebbene sia utile dire che finora non abbiamo nessuna certezza di un pianeta che ospiti la vita, esclusa ovviamente la nostra Terra, cominciano a farsi chiare le premesse necessarie, dimensioni, distanza dalla stella, forma dell'orbita, composizione dell'atmosfera, presenza di satelliti, età della stella, ecc., che potranno fra pochi anni indirizzarci verso una ricerca più mirata, anche grazie a nuovi telescopi spaziali di prossima attivazione.

Terminata la parte teorica si passerà alla simulazione, sotto la cupola del planetario, dei movimenti del cielo e le principali costellazioni visibili in questo periodo. Per finire, meteo sfavorevole di questo periodo permettendo, con uno spazio finale dedicato all'osservazione diretta all'aperto (grazie anche a telescopi) dei principali oggetti astronomici visibili nel cielo in questo periodo.







Nell'immagine: La cometa 2I/Borisov, dove I sta per oggetto interstellare, che ha attraversato il Sistema Solare alla fine del 2019. Si è trattato della prima cometa per la quale si è sicuri della provenienza da una stella diversa del Sole. Ci sono ipotesi che attribuiscono alle comete una funzione di "veicoli della vita", trasportando sostanze organiche essenziali, fino ad alcuni amminoacidi, da un sistema stellare all'altro.