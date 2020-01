Cultura



Alla Sala Garibaldi la stagione di prosa prosegue con “La Tempesta”

martedì, 14 gennaio 2020, 15:02

Lo storico Teatro del Carretto porta in scena, martedì 21 e mercoledì 22 gennaio, La Tempesta di Shakespeare, nell’originale adattamento di Giacomo Vezzani, che firma anche la regia.

Lo spettacolo è concepito come l’incontro tra il protagonista, Prospero, e due attori ai quali viene richiesto di mettere in scena ancora una volta la sua Tempesta, alternandosi a interpretare tutti i personaggi. È una colonna sonora originale a evocare la magia al centro del testo, testamento teatrale di Shakespeare, tragicommedia che indaga il tema del sogno. La Tempesta è una sorta di scatola cinese pensata per un gioco teatrale fatto di canzoni, pantomime e monologhi. Prospero, il protagonista, prigioniero di un sogno, o di un incubo, coinvolge due attori nel complicato intreccio della vicenda. Con Teodoro Giuliani, Elsa Bossi, Fabio Pappacena. Produzione Teatro Del Carretto.

Inizio spettacolo ore 21.00, previsto anche in matinée, mercoledì 22 gennaio alle ore 10.30.

Per la prevendita la biglietteria della Sala Garibaldi, in via Verdi, è aperta venerdì 17, sabato 18 e lunedì 20 gennaio, dalle ore 10.00 alle 12.30 e dalle ore 17.00 alle 18.30, mentre nei due giorni di spettacolo, dalle ore 10.00 alle 12.30 e dalle ore 18.00 alle 21.00.

Nelle giornate di apertura della biglietteria è possibile acquistare anche gli abbonamenti e i biglietti per gli spettacoli che si terranno presso il Teatro degli Animosi, promossi sempre da Comune di Carrara e Fondazione Toscana Spettacolo onlus. Questo il cartellone: 29 gennaio, Il giardino dei ciliegi; 8 febbraio, Socrate il sopravvissuto. Come le foglie; 1 marzo, Kobane calling on stage; 19 marzo, “La natura delle cose”; 24 marzo, The opera locos, international comic opera show; 29 marzo, La gaia scienza-la rivolta degli oggetti; 31 marzo Graces; 18 e 19 aprile, L’italiana in Algeri.

In vendita anche i biglietti per il concerto di Vinicio Capossela in programma il 27 febbraio.

Per ulteriori informazioni: Ufficio Cultura del Comune, tel. 0585/641393-419. Sala Garibaldi, via Verdi, Carrara, tel. 0585/777160 salagaribaldi@comune.carrara.ms.it www.comune.carrara.ms.it; www.toscanaspettacolo.it.

facebook.com/teatrosalagaribaldicarrara; facebook.com/visitacarraracomunedicarrara