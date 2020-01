Cultura



Antonella Prenner da Mondadori Bookstore Massa

giovedì, 9 gennaio 2020, 14:24

Sabato 11 gennaio alle 18 la rassegna Il noir in tutte le salse prosegue alla libreria Mondadori Bookstore di Massacon Antonella Prenner che presenterà il romanzo Tenebre - L’ultima disperata battaglia di Cicerone” (SEM editore).

Il romanzo della Prenner è inserito nella Rassegna noir ma in realtà è un romanzo storico il cui protagonista è Cicerone. L’autrice racconta con uno stile elegante gli eventi della storia di Roma dall’assassinio di Cesare alla morte di Cicerone, presentato non solo come un eccellente politico che tenta di difendere la libertas della res publica dal suo rivale Antonio, ma anche come un individuo con paure, angosce, speranze, aspetti che i manuali di letteratura non descrivono e che, di contro, costituiscono l’ingrediente fondamentale del romanzo.

Non manca, naturalmente, la narrazione del diverso rapporto istaurato con Roma da Cicerone e da Cesare ed un Cicerone che ci appare in una veste nuova, non più soltanto come l’autore del “De oratore”, del “De amicitia” e di tante altre opere, ma, secondo la definizione del giornalista Aliberti, “come un personaggio immortalato in una statua di marmo, che ad un certo punto si colora, si riscalda, scende dal piedistallo e ci viene incontro: ci prende sottobraccio e ci invita a fare un pezzo di strada insieme a lui”.

Antonella Prenner, originaria di Formia (i luoghi di Cicerone, appunto), è filologa e latinista, insegna all’Università Federico II di Napoli, ha una personalità molto brillante e con un’incredibile capacità dialettica che conquista ed incanta il pubblico, ci riporta in un’antica Roma (e dintorni ..) tutta da riscoprire o da scoprire …

Tenebre è il suo romanzo d’esordio, la vicenda è costruita alla perfezione con un linguaggio sapiente che risente certamente delle competenze filologiche e latiniste dell’autrice, è un’opera prima che si può definire come un inno alla libertà e alla riscossa. Con una scrittura plastica e al contempo poetica, immediata e avvincente, consente al lettore di vedere letteralmente ciò che accade e di sperimentare tutto sulla propria pelle come fosse un personaggio calato nella trama.

Tenebre è un romanzo per appassionati del genere ma anche per profani e per tutti coloro che vogliono approcciarsi alla narrazione storica.

A condurre la presentazione e a dialogare con lo scrittrice Antonella Prenner ci sarà, come di consueto, Alessandra Cenci Campani che ha collaborato per l’organizzazione della Rassegna con l’Assessore alla cultura del Comune di Massa, Ing. Veronica Ravagli e con Mondadori Bookstore di Massa per l’organizzazione della Rassegna, diventato ormai un appuntamento fisso e continuativo.

Anche l’incontro con la giornalista e scrittrice pisana SILVIA VOLPI del 14 dicembre ha riscosso successo, la scrittrice ha incontrati i lettori alla libreria Mondadori Bookstore di Massa ed ha parlato del suo primo romanzo “giallo” “Alzati e corri, Direttora” (ed. Mondadori), la cui protagonista è appunto la direttora Elsa Guidi, che, a capo del quotidiano La Piazza, insieme al bel cronista di “nera” Tommaso Morotti, conduce indagini personalmente e cerca di arrivare alla notizia prima delle forze dell’ordine … un giallo con delle parti brillanti e molto divertenti ambientato in una Pisa dei giorni nostri.

La rassegna prosegue con grandi ospiti ed è già pronta anche la programmazione per i mesi prossimi.