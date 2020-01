Cultura



Concerto a Palazzo Ducale dedicato ai bambini ricoverati all'Ospedale del cuore

giovedì, 2 gennaio 2020, 09:02

C’è un modo speciale per continuare a festeggiare lo spirito del Natale e condividere il sentimento della solidarietà. L’occasione è quella del concerto “Un Natale che vive. Un’armonia di cuori”, in programma sabato 4 gennaio 2020 con un doppio appuntamento: alle 15,00 presso la sala giochi dell’Ospedale del cuore di Montepepe, a Massa, e alle 17,30 nelle Sale della ex presidenza della Provincia, nel Palazzo Ducale di Massa.



Il concerto, dedicato ai bambini ricoverati nell'ospedale, vede impegnate al violino Chiara Astore e al pianoforte Lucia Lofrese. In programma musiche di Bartók, Debussy, Kreisler e Grieg.



Chiara Astore è nata e vive in Germania e suona il violino dall'età di quattro anni. Si è laureata in Violino presso la Musikhochschule di Düsseldorf ed ha conseguito il Master in Violino presso la Royal Academy of Music di Londra. È attualmente primo violino della Gewandhausorchester di Lipsia.



Lucia Lofrese si è formata presso la Scuola Comunale di Musica di Massa ed ha proseguito gli studi presso il Conservatorio “G. Verdi” di Milano. Trasferitasi in Germania, ha studiato poi alla Hochschule di Lipsia, dove ha conseguito la Laurea e il Master in Musica da Camera, Accompagnamento pianistico e Liederistica.



Svolge attività concertistica in complessi cameristici in Italia e all'estero.



Il duplice concerto è promosso dall’Associazione un cuore un mondo, che ha anche allestito l’albero di Natale all’interno del Palazzo Ducale di Massa, e ha il patrocinio della Provincia di Massa-Carrara e del Comune di Massa.



L’ingresso è libero



Il Programma del concerto



Bartók (1881-1945), trascr. Z. Székely, Rumänische Volkstänze

Allegro moderato

Allegro

Andante

Molto Moderato

Allegro

Allegro



Debussy (1862-1918), Sonata per Violino e Pianoforte

Allegro Vivo

Intermède-Fantasque et léger

Finale-Très Animé



F. Kreisler (1865-1962), Praeludium und Allegro



Grieg (1843-1907), Sonata per Violino e Pianoforte op. 13

Lento Doloroso-Allegro Vivace

Allegretto Tranquillo

Allegro Animato