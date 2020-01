Cultura



Concorso artistico letterario Andrea Novani da record: circa 400 studenti coinvolti

venerdì, 17 gennaio 2020, 10:24

Terza edizione da record per il premio artistico letterario Andrea Novani organizzato dall'associazione Ada di Massa e Montignoso in memoria dell'ex presidente scomparso all'improvviso alcuni anni fa. Quest'anno, infatti, l'Associazione per i diritti degli anziani è riuscita a coinvolgere una ventina di classi delle scuole primarie e medie, per un totale di quasi 400 studenti che si sono confrontati con un tema di grandissima attualità, a livello locale e globale: la tutela dell'ambiente e la salvaguardia del nostro pianeta. Un gran bel lavoro per la giuria presieduta dal professor Pietro Zaccagna, composta inoltre da Stefano Bessi Carloni, Benedetta Cardone, Nino Menchini, Paolo Milani, Floriana Armanini, Emilia Rivieri, Maria Antonia Guadagnucci e Pasquini Morena) anche perché anche quest'anno il concorso, che è assolutamente gratuito, metterà a disposizione dei premi in denaro che saranno destinati all'acquisto di materiale didattico. La cerimonia di premiazione, che si preannuncia già molto vivace e affollata, visto il grande successo dell'anno scorso si sposta per quest'anno dalla sala del consiglio comunale di Massa al Parco della Comasca, a Ronchi, per il 25 gennaio con inizio alle ore 16.



A presentare alcuni dettagli dell'iniziativa sono il presidente di Ada Massa e Montignoso, Rolando Bellè, la vice presidente Ada e segretaria del premio, Anna Maria Ghiso, e il presidente della giuria, Pietro Zaccagna: "Quest'anno siamo riusciti a coinvolgere davvero tantissimi ragazzi che hanno partecipato con opere interessanti e ben costruite, che hanno potuto realizzare lavorando in vari modi, così come prevede il concorso. Ci saranno quindi poesie individuali, collettive (ossia scritte dall'intera classe) e di gruppo. E in caso di 'pari merito', il contributo in denaro non sarà diviso ma ciascuno riceverà un premio del valore intero, sempre da utilizzare per l'acquisto di materiale didattico. Ci siamo concentrati anche quest'anno, inoltre, su temi di attualità: la prima edizione aveva riguardato il rapporto con i nonni; il secondo anno avevamo spinto i ragazzi a riflettere su accoglienza e rispetto. Stavolta ci siamo concentrati sull'ambiente e sulla sorte del pianeta, un tema importante che riguarda sempre più da vicino proprio i giovani". Sarà una cerimonia molto sentita, con un ricordo speciale dedicato ad Andrea Novani, premi speciali e pure un interessante intermezzo musicale. I nomi dei vincitori saranno svelati solo il giorno della cerimonia.