Cultura



Concorso Novani per le scuole, premiati tantissimi studenti

domenica, 26 gennaio 2020, 14:06

Un successo senza precedenti per la terza edizione del concorso artistico letterario Andrea Novani organizzato dall'Associazione per i diritti degli anziani, Ada, di Massa e Montignoso. Sabato pomeriggio la cerimonia di premiazione alla Comasca di Ronchi con centinaia di bambini, insegnanti e genitori che hanno letteralmente invaso l'ampio salone, occupando anche le tribune al piano superiore.



Una ventina di classi coinvolte e circa 400 studenti che hanno partecipato da soli o in gruppo con poesie e racconti che hanno messo in difficoltà anche l'esperta giuria. E sabato c'era davvero il pubblico delle grandi occasioni che ha riempito di soddisfazione e orgoglio gli organizzatori: il presidente di Ada, Rolando Bellè, il presidente della giuria, Pietro Zaccagna, e la segretaria del premio, Anna Maria Ghiso. Presenti anche il consigliere regionale, Giacomo Bugliani, l'assessore Nadia Marnica e il consigliere comunale Piergiuseppe Cagetti. Con loro, al tavolo, la giuria al completo composta da Stefano Bessi Carloni, Benedetta Cardone, Nino Menchini, Paolo Milani, Floriana Armanini, Emilia Rivieri, Maria Antonia Guadagnucci e Pasquini Morena. La cerimonia è ovviamente iniziata con uno speciale ricordo dedicato ad Andrea Novani, indimenticato presidente di Ada prematuramente scomparso, a cui è dedicato il concorso. Quindi le tantissime premiazioni: a tutti i vincitori l'Ada ha consegnato un premio in denaro che servirà all'acquisto di materiale didattico per la scuola.



L'elenco completo. Due premi speciali: le classi II e IV della primaria Fratelli Cristiani per gli elaborati realizzati e alla IIA della primaria Fucini per il progetto inclusivo realizzato. Premiazioni della scuola primaria. Poesia collettiva: vince la IA di Romagnano, seconda la IA di Mirteto. Per le classi II e III: vince Castagnola di Sotto. Poesia individuale, classi II e II: prima Giulia Troiano, poi Serena Bongiorni e Rebecca Benedetti (tutte della IIIA di Romagnano), ex aequo al terzo posto per Davide Della Tommasina (IIA Romagnano). Poesia collettiva, classi IV e V: vince la quinta di Castagnetola, seguita dalla IV di Ortola e al terzo posto pari merito V di Alteta e IV Castagnola di Sotto. Poesia di gruppo: vincono Martina, Sofia, Riccardo e Christina della V Bresciani; al secondo posto Emanuela, Bianca, Ettore, Lorenzo e Alessio (V Bresciani), terzi ex aequo Serena Kejsi, Andrea, Ryan, Christian (V Bresciani) e Martina, Nina, Alessandro e Nicole (IV Mirteto). Poesia individuale: vince Demetra Santi, seguono Rebecca Bongiorni e Alessio Gozzani (VA Romagnano, ex aequo), Gabriele Pucci e Fabio Nepori (ex aequo, VA Castagnola di Sotto). Passiamo alla sezione dei racconti. Per il racconto collettivo, classi III e IV, vince la terza di Alteta, seconda la terza di Ortola. Racconto di gruppo: vincono Mia, Chiara, Chaib e Alessandro della III Mirteto, al secondo posto i compagni di classe Leonardo, Jasmine, Diletta e Fabio. Racconto individuale, classi II e III: vince Giuseppe Giovannini, secondo Andrea Giorgieri, entrambi de Le Grazie. Racconto collettivo, vince la V della Rinchiostra. Racconto di gruppo: al primo posto Chiara, Edoardo, Chirstian, Gioia e Lisa; secondo posto per Costantin, Aurelio e Mattia, terzi Viola, Gabriele e Alessio, tutti studenti della IV Bresciani. Per il racconto individuale primo posto a Ilaria Bertuccelli (V Romagnano). Passiamo quindi agli studenti delle scuole medie. Poesia di gruppo, vince la IA Parini. Poesia individuale: primo posto a Federico Giorgieri (ID Malaspina), secondo Luca Tognetti (ID Malaspina), terzo ex aequo Martina Landi (ID Malaspina) e Tommaso Savino (IC Malaspina). Poesia di gruppo, classi II e III: Marco e Leonardo della IIB Parini vincono il prim premio; al secondo Francesco e Andrea della IIC Malaspina; terzo ex aequo, Elena e Sofia (IIE Malaspina), Valentina e Agnese (IIIA Parini), Valentina, Mia, Letizia e Giorgio (IIA Parini). Poesia individuale: primo posto ex aequo fra Marzia Romanelli (IIE Staffetti) e Luca Lorenzetti (IIC Malaspina); secondo Alessandro Ricco (IIB Parini), terzo Filippo Mariotti (IID Staffetti). Racconto di gruppo, classi I: vincono Jacopo e Lorenzo (IC Malaspina); secondi Gabriele e Raoul (IB Parini). Racconto individuale, vince Alessia Raffi (IB Parini). Racconto collettivo, classi II e III, vince il lavoro fatto insieme da IID e IIE Staffetti; racconto di gruppo, primo posto per Mia e Vincenza della IIE Malaspina. Racconto individuale: vince Greta Bugliani (IIIB Parini), secondo Niccolò Ceragioli (IIIC Malaspina).