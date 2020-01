Cultura



Continua la campagna abbonamenti al teatro degli Animosi a Carrara

martedì, 7 gennaio 2020, 13:38

Prosegue fino a sabato 11 gennaio, la campagna abbonamenti per gli spettacoli in programma al Teatro degli Animosi di Carrara. In vendita anche i biglietti per il concerto di Vinicio Capossela

Il cartellone, che nasce dalla collaborazione fra l’Amministrazione comunale e la Fondazione Toscana Spettacolo onlus, si apre mercoledì 29 gennaio (ore 21.00 come per tutti gli spettacoli), con Il giardino dei ciliegi, di Cechov, diretto da Alessandro Serra.

A seguire un’altra nota compagnia della sperimentazione, gli Anagor, che sabato 8 febbraio portano in scena Socrate il sopravvissuto. Come le foglie.

In cartellone, domenica 1 marzo, la versione teatrale del celebre fumetto di Zerocalcare, Kobane calling on stage, firmato dal regista Nicola Zavagli.

Torna al Teatro degli Animosi il coreografo Virgilio Sieni che porta in scena, giovedì 19 marzo, “La natura delle cose”, realizzato in collaborazione con il filosofo Giorgio Agamben.

Un esilarante show fra lirica e comicità, con tempi perfetti e risate assicurate è The opera locos, international comic opera show, martedì 24 marzo.

Domenica 29 marzo, torna in scena La gaia scienza-la rivolta degli oggetti, lo spettacolo che nel 1976 segnò l’inizio della storia della compagnia La Gaia Scienza, firmato da Giorgio Barberio Corsetti, Marco Solari e Alessandra Vanzi.

È dedicata alla bellezza la performance di danza Graces, martedì 31 marzo, con la coreografa e danzatrice Silvia Gribaudi.

Chiude la stagione, sabato 18 e domenica 19 aprile (ore 21), la celebre compagnia marionettistica Carlo Colla &Figli con L’italiana in Algeri.

La campagna abbonamenti è in corso presso la biglietteria della Sala Garibaldi, in via Verdi, fino a sabato 11 gennaio, dalle ore 10:00 alle 12:30 e dalle ore 17:00 alle 18:30. Abbonamento platea e palchi centrali € 24,00/€ 20,00 ridotto; palchi laterali e loggione € 20,00/€ 16,00 ridotto. Sono previste riduzioni per le scuole e per gli abbonati della stagione di prosa.

Tre le formule di abbonamento che sarà possibile sottoscrivere: Giallo, per il Giardino dei ciliegi, La natura delle cose e Italiana in Algeri. Rosso per Socrate il sopravvissuto, Opera Locos e Graces. Blu, per Kobane calling, La rivolta degli oggetti e Italiana in Algeri.

Negli stessi giorni è possibile acquistare anche i biglietti per il concerto di Vinicio Capossela, in programma al Teatro degli Animosi, giovedì 27 febbraio (fuori abbonamento). Capossela porta in scena il suo “Bestiario d’amore”. Platea e palchi centrali € 35,00/€ 30,00 ridotto; palchi laterali e loggione € 30,00/€ 25,00 ridotto.

Per ulteriori informazioni, Ufficio Cultura tel. 0585 641419 -641393 Sala Garibaldi, via Verdi, Carrara, tel. 0585 777160. E’ possibile scrivere una mail a salagaribaldi@comune.carrara.ms.it