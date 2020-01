Cultura



Ditchville: al via i casting per gli spot del libro-bomba

lunedì, 20 gennaio 2020, 15:44

Nuova presentazione e "provini" per il giallo di Vangeli e Bigarani.

Sabato 25 gennaio, alle ore 16.30, alla libreria Nuova Avventura di Marina di Carrara, si svolgerà il primo dei casting per i trailers di DITCHVILLE, il romanzo giallo tutto made in Carrara che ha spopolato nelle librerie in poco più di un mese.



Per la realizzazione dei sette spot promozionali per il mercato nazionale, verranno selezionate una cinquantina di persone, di ogni età, che parteciperanno alla ripiresa dell'episodio pilota; una "marcia della cittadinanza", inventata dal genio creativo di Luca Bigarani e Matteo Vangeli. Oltre a queste persone, verranno selezionate le figure che negli spot, realizzati da Simone Tarca (altro giovane di Carrara, ma già conosciutissimo video maker e fotografo), interpreteranno alcuni personaggi della saga. "Non abbiamo fatto in tempo ad annunciare il casting -dice l'editore del libro, Nicola Marchetti - che sono arrivate numerose richieste. Siamo orgogliosi dell'entusiasmo che ci accompagna son dall'esordio".

Altre indicazioni verranno forniite durante le audizioni di sabato 25. Delle 17,30 poi si svolgerà la presentazione del libro.

Per partecipare basta portarsi dietro una foto, oppure inviarla (assieme ai propri dati anagrafici e contatti) a ditchville@gmail.it; partecipate numerosi, DITCHVILLE ha bisogno di voi. Ma cosa è successo a DITCHVILLE?