Cultura



Francesco Gabbani torna sul palco dell'Ariston

martedì, 7 gennaio 2020, 13:49

Dopo due anni travolgenti in cui ha battuto record di vendite e classifiche, Gabbani si è fermato nel 2019 per elaborare quanto accaduto e per prendersi il tempo per scrivere un nuovo disco. In un'epoca in cui tutto corre veloce e gli artisti sembrano non potersi mai fermare, Gabbani si è invece fermato per trovare la giusta ispirazione per poter scrivere un nuovo capitolo del suo progetto artistico. Un capitolo che include il ritorno su quel palco che gli ha dato così tanto, questa volta con una canzone intima che porta per lui un significato importante.

"Sono orgoglioso di tornare sul palco dell'Ariston con un brano che mostra la mia faccia più intimista ed emozionale, che è sempre esistita, ma che probabilmente il pubblico del Festival di Sanremo ancora non ha avuto modo di cogliere" racconta Gabbani "Viceversa suggerisce l'opportunità di aprire una finestra sulla consapevolezza che, in un mondo che punta tendenzialmente tutto sull'individualismo, il vero senso dell'amore, di qualsiasi natura sia, trova la sua vera dimensione nella condivisione, nel bisogno reciproco, nella solidarietà, nell'andata e nel ritorno."

Con la musica composta da Francesco Gabbani e il testo scritto dallo stesso Gabbani con la collaborazione di Pacifico, "Viceversa" uscirà nelle radio, su tutte le piattaforme digitali e su youtube dopo l'esibizione sul palco dell'Ariston e sarà disponibile dal 7 febbraio anche nel formato vinile 45giri a tiratura limitata.

Il brano sarà contenuto nel nuovo disco di prossima pubblicazione per BMG Rights Management (Italy) come di recente annunciato da Gabbani con un post sui social che lo ritrae sorridente mentre ascolta finalmente il suo nuovo lavoro.