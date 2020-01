Cultura



"Giardini d’inverno" di Angela Maria Fruzzetti alla Libreria Nuova Avventura di Marina di Carrara il 31 gennaio

giovedì, 30 gennaio 2020, 16:57

La cura di un orto come cura dell’anima sfregiata delle donne vittime di violenza e in mezzo a queste sofferenze che trovano finalmente lenimento si è addentrata la penna sensibile e profonda di Angela Maria Fruzzetti, scrittrice, giornalista e storica massese, nel suo libro “Giardini d’inverno” che sarà presentato domani, alle 17 presso la libreria Nuova Avventura di Marina di Carrara. La presentazione è stata voluta dalla commissione per le pari opportunità del comune di Carrara, nell'ambito del ciclo di incontri dedicati alla scrittura femminile locale.

Il libro della Fruzzetti è nato dal progetto di volontariato "Orto delle donne", finanziato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il recupero e la rinascita di donne che hanno subito violenza che ha visto quali partners ufficiali la Uisp Grande età Onlus di Massa, il comune di Montignoso e l'associazione Sabine.

"Giardini d'inverno" è la raccolta di storie di donne segnate da sofferenza, abbandono, tradimento, da isolamento e rassegnazione, ma le donne narrate da Angela hanno trovato il coraggio di alzare la testa, di chiedere aiuto ed insieme hanno provato l'esperienza del coltivare l'Orto. "Nel farlo hanno imparato a riconoscere il ritmo della natura, le sue fasi, l'alternanza delle stagioni, a prendersi cura delle fragilità di ogni piccolo germoglio, a ritrovare la stima verso loro stesse". Le storie raccontate da Angela sono per fortuna a lieto fine: le sue donne hanno saputo rialzarsi "con fatica, dolore e ancora zoppicanti e fragili come le piantine appena nate del loro Orto sono di nuovo in piedi con dignità e finalmente amore verso loro stesse".

L’appuntamento è per il 31 gennaio alle ore 17: l’incontro sarà introdotto da Donatella Gabrielli, e curato da Chiara Diamanti. All'incontro sarà presente l'autrice. Gli artisti dell'associazione Artemisia parteciperanno all'evento con delle opere che trattano il tema della resilienza. Le opere della copertina sono delle artiste Sara Chiara Strenta e Donatella Gabrielli.