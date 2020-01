Cultura



Grande successo di pubblico per Marco Vichi e il suo nuovo romanzo

giovedì, 30 gennaio 2020, 09:31

Domenica 26 gennaio nella sala della ex Presidenza del Palazzo Ducale, lo scrittore Marco Vichi ha presentato il suo nuovo romanzo L’anno dei misteri, Un’indagine del Commissario Bordelli (Guanda editore).

L’evento, che ha avuto un grande successo di pubblico, è stato organizzato dall’associazione “L’isola di Calipso ODV” in collaborazione con l’assessorato alla cultura del Comune di Massa, nella persona dell’assessore Veronica Ravagli, presente all’incontro con il consigliere comunale e provinciale Antonio Cofrancesco, e con la libreria Mondadori Bookstore di Massa.

La presentazione è stata condotta da Alessandra Cenci Campani e dallo scrittore Leonardo Gori, amico di Vichi da tanti anni, e creatore del colonnello Bruno Arcieri, che, in una sorta di “cross-over letterario”, appare in molte indagini dell’amico commissario Bordelli, e viceversa.

La conduttrice ha parlato del forte legame che lo scrittore fiorentino ha con Marina di Massa, luogo che ritroviamo in molti suoi libri. L’affetto che lega Vichi a Massa ha spinto l’associazione “L’isola di Calipso” ad organizzare l’evento presso il Palazzo Ducale.

Una location splendida ed una sala gremita.

Durante la presentazione non sono mancati aneddoti legati alla stesura dei romanzi, ai quali Vichi ha ormai abituato i lettori e che rendono le presentazioni molto piacevoli, vivaci e divertenti.

Un incontro di oltre un’ora che ha interessato e divertito l’attento pubblico, anche per la personalità ed i tratti caratteristici del personaggio letterario creato da Vichi e reso ancora più avvincente dalla presenza dell’amico/intervistatore Leonardo Gori.

Tra gli aneddoti raccontati vi sono stati l’incontro con Don Backy, che Vichi aveva inserito nel romanzo “Nel più bel sogno” in uno strano intreccio tra realtà e fantasia, ed il ricordo di un incontro con il compianto Maestro Andrea Camilleri, che era un appassionato lettore del Commissario Bordelli ed al quale Vichi ha voluto dedicare “L’anno dei misteri”.

L’ormai famoso Commissario Franco Bordelli è diventato personaggio seriale ed è giunto all’ottava avventura con il Romanzo “L’anno dei misteri” uscito nel novembre 2019. Le sue storie sono ambientate nella Firenze di fine anni Sessanta. Nei vari libri, comunque, vi sono anche diversi riferimenti e ambientazioni in luoghi e locali di Marina di Massa degli anni 60.

La serie ha avuto inizio nel 2002 con “Il Commissario Bordelli” al quale sono seguiti altri 7 romanzi che sono stati tradotti in diverse lingue. Tra i più famosi, Morte a Firenze, cui hanno fatto seguito La forza del destino e Fantasmi del passato.

Marco Vichi è tra gli scrittori italiani più conosciuti, ha al suo attivo numerosi racconti e romanzi, scrive su varie riviste e quotidiani locali ed è curatore di antologie quali Città in nero, Delitti in provincia, Decameron 2013, La scia nera, Antologia dedicata alla violenza sulle donne, uscita lo scorso anno.

Ma Vichi cura anche l’allestimento di spettacoli teatrali e di sceneggiature televisive, tiene laboratori di scrittura in diverse città italiane e presso l'Università di Firenze e partecipa attivamente all’organizzazione di numerose iniziative culturali del Comune di Firenze (La città dei lettori, Libro aperto ecc.) e dei comuni limitrofi.

Gli scrittori Marco Vichi e Leonardo Gori, profondi conoscitori ed appassionati del periodo storico che riguarda la seconda guerra mondiale che ritroviamo in diversi dei loro romanzi e molto sensibili a tutte le drammatiche vicende che ne sono derivate, lunedì 27 Gennaio, alle ore 10,00, hanno, poi, partecipato anche al Consiglio Comunale solenne in seduta straordinaria di Massa per la celebrazione del Giorno della Memoria, alla presenza delle autorità cittadine e delle rappresentanze di studenti delle scuole superiori.

Durante la seduta, particolarmente sentita e arricchita da interventi commoventi e partecipi sulla persecuzione ebraica, i due scrittori fiorentini si sono rivolti in particolare agli studenti, invitandoli a leggere, unico antidoto all’appiattimento del pensiero e alla necessità di formarsi un’idea critica, per combattere l’indifferenza che 82 anni fa portò all’abominio delle Leggi Razziali anche in Italia.

Marco Vichi si è soffermato sui tre libri che considera tra i più significativi e che affrontano il tema delle atrocità perpetrate. La testimonianza imprescindibile di Se questo è un uomo di Primo Levi, il romanzo, basato su una storia vera, Ognuno muore solo di Hans Fallada, sul clima di terrore della Berlino nazista, ed Essere senza destino dello scrittore ungherese Imre Kertész, premio Nobel per la letteratura 2002, che ripercorre le tappe della persecuzione mettendo l’accento sulla gradualità, talmente lenta ma costante, da essere accettata senza resistenza da parte di chi la subì.

Leonardo Gori ha scelto invece di parlare di uno dei suoi romanzi preferiti, il malinconico Il giardino dei Finzi Contini di Giorgio Bassani, storia italiana, ambientata a Ferrara, di una ricca famiglia finita nei campi di sterminio, e di Maus di Art Spiegelman, Premio Pulitzer nel 1992, romanzo a fumetti, che raffigura gli ebrei come topi, ispirata alla tragica vicenda del padre dell’artista.

I due interventi sono stati di forte impatto ed hanno suscitato un importante interesse nel pubblico che non ha mancato di complimentarsi con i due scrittori al termine del Consiglio.

E’ poi seguito un incontro, condotto sempre da Alessandra Cenci Campani, e ripreso dall’emittente locale Antenna 3, in cui i due scrittori hanno fatto un breve resoconto dei due importanti eventi che li hanno visti protagonisti in città, e al termine del quale hanno promesso di ritornare in occasione della pubblicazione del prossimo romanzo di Leonardo Gori, prevista per il mese di maggio.