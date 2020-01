Cultura



"Il corpo è un livido": presentata la mostra a Palazzo Ducale

mercoledì, 15 gennaio 2020, 16:34

di donatella beneventi

Si avvicina la data del 25 novembre, scelta dall'Onu come giornata mondiale contro la violenza sulle donne: con un po' di ritardo rispetto ad altri paese europei, ma anche in Italia da una decina di anni, si celebra la ricorrenza, con iniziative volte a sensibilizzare e ad informare sul tema del femminicidio e sulla violenza verso le donne.

La parola d'ordine è : mai abbassare la guardia e il mondo dell'arte e della cultura in generale , è sempre pronto a collaborare con enti pubblici e associazioni di volontariato.

A Massa, dal 16 novembre al 1 dicembre, negli splendidi spazi di Palazzo Ducale, verrà allestita una mostra fotografica " Il corpo è un livido" a cura di Davide Di Maggio e Nerina Toci, presentata in conferenza stampa, alla quale hanno partecipato oltre ai sopracitati curatori, anche il consigliere provinciale Stefano Alberti, che a nome dell'amministrazione provinciale, ha portato i saluti e ha sottolineato l'alto valore dell'evento, sia dal punto di vista artistico che sociale, in un territorio che sta vedendo aumentare gli episodi di violenza anche verso tutto ciò che è simbolico, come le panchine rosse di piazza Garibaldi, oggetto di vandalismo. La location scelta per la mostra, Palazzo Ducale, è molto importante perché il Palazzo, visto fino a poco tempo fa solo come un edificio governativo, sta sempre più diventando un polo culturale, con l'apertura di sale e di spazi di straordinaria bellezza.

La mostra, è composta da opere realizzate da cinque artiste, che hanno fatto esperienza in varie parti del mondo: Diane Arbus, Nan Goldin, Shirin Neshat,Gina Pane, Francesca Woodman: il tema è il corpo delle donne, come campo di battaglia, oggetto di violenza non solo fisica, ma psicologica, in una società dove maschilismo e razzismo sono strumenti di potere.

Nell'ambito della mostra, si inserisce la presentazione del libro di Angela Maria Fruzzetti " Giardini d'inverno", storie di donne che rinascono dopo aver subito forme di violenza: l'appuntamento è il 25 novembre alle 17,15, con interventi del presidente della Provincia Gianni Lorenzetti, la presidentessa dell'associazione Sabine Maria Giovanna del Freo, il presidente Uisp Grande età Paolo Casotti, referente del progetto " L'orto delle donne".

La mostra sarà inaugurata sabato 16 alle ore 18 presso le sale della ex presidenza e sarà aperta tutti i giorni con orario 16- 19 con ingresso libero.