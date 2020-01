Cultura



Il Giardino dei Ciliegi di Anton Cechov apre la stagione agli Animosi, teatro ritrovato

giovedì, 30 gennaio 2020, 12:22

di donatella beneventi

La riapertura del Teatro degli Animosi: un giorno che tutta la città aspettava da tempo, dopo un iter tormentato, conclusosi felicemente e dopo il concerto in onore di Nicola Toscano, la stagione teatrale ha aperto ufficialmente i battenti, con la messa in scena della tragedia di Anton Cechov "Il giardino dei ciliegi", ultimo lavoro teatrale scritto dal celebre autore russo nel 1903, banco di prova per tante compagnie teatrali e tanti attori che nel tempo hanno interpretato i personaggi dell'opera: a Carrara, in anteprima regionale, la versione del regista Alessandro Serra, già premiato nel 2017 dalla giuria UBU per Macbettu, con una lettura contemporanea del dramma.

La crisi e i cambiamenti che attraversano una famiglia aristocratica, con la vendita all'asta del simbolo della loro passata ricchezza, il giardino dei ciliegi, appunto, dove verrà operata una radicale speculazione edilizia, pone l'accento su temi che ritroviamo prepotentemente ancora oggi: la distruzione della natura per profitto, le dittature, il capitalismo sregolato.

La scenografia è minima, fatta di pochissimi elementi e di giochi di luce e suoni intorno ai personaggi, interpretati da dodici bravissimi attori che si muovono come ombre danzanti: un'alternanza di sogno e cruda realtà, di nostalgia e rimpianto per il passato e di ineluttabiltà degli eventi; gli alberi di ciliegio sono, tanto nella concenzione originale, che nella rilettura andata in scena, il simbolo della tristezza per il cambiamento che si sta verificando.

Da annotare, il recupero da parte di Serra, della scena tagliata da Stanislavskij e Dančenko,al Teatro d'arte di Mosca, dell'incontro notturno fra Firs e Šarlotta che parlano delle proprie infanzie e come commenta il regista: «Una scena potentissima poiché attiva un polo energetico opposto- l'infanzia dei due aristocratici e le infanzie degli ultimi, dei dimenticati.».

Merita la citazione, il cast, che si è guadagnato il lungo applauso finale: Arianna Aloi, Andrea Bartolomeo, Leonardo Capuano, Marta Cortellazzo Wiel, Massimiliano Donato, Chiara Michelini, Felice Montervino, Fabio Monti, Massimiliano Poli, Valentina Sperlì, Bruno Stori, Petra Valentini.