Il liceo scientifico Marconi di Carrara ospite alla trasmissione “Per un pugno di libri”

sabato, 18 gennaio 2020, 15:30

La scuola giusta per prepararsi ad ogni percorso: ospiti e studenti rendono magica la notte Nazionale del liceo classico Repetti

venerdì, 17 gennaio 2020, 10:24

Grande successo per l'iniziativa dell'Ada Massa Montignoso. Sabato 25 gennaio, alle ore 16, la cerimonia di premiazione alla Comasca di Ronchi

venerdì, 17 gennaio 2020, 09:57

Inizierà domani 10 gennaio all'interno del Palazzo Ducale in provincia (palazzo rosso adiacente a piazza Aranci) l'esposizione delle 5000 firme colorate progetto attivato contro l'odio ed ogni tipo di discriminazione e frasi d'affetto rivolte verso la Senatrice Segre Liliana candidata al premio nobel per la Pace raccolte dal professor Nicola Ricci

venerdì, 17 gennaio 2020, 09:27

Anche quest'anno va in scena GalileIndustry4.0, progetto dell'Itis Galilei di Avenza, dedicato agli studenti delle classi IV e V, per cercare di offrire loro una panoramica delle possibilità, sia in termini di proseguimento degli studi con le università o gli istituti tecnici superiori, sia in termini di approccio con il...

giovedì, 16 gennaio 2020, 19:26

Venerdì prossimo, 17 gennaio alle ore 21:15, l'incontro settimanale al planetario comunale "A. Masani", tratterà de "La matematica che muove il cielo"

giovedì, 16 gennaio 2020, 11:08

Ha aperto da pochi giorni in via Don Minzoni, a Carrara, la nuova galleria Flamingo Art Gallery