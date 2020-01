Cultura



Il professor Raffaele Donnarumma dell’Università di Pisa ospite della Dickens Fellowship per parlare di Gadda e Dickens

venerdì, 31 gennaio 2020, 09:52

Dopo le due giornate di Convegno dedicate alle celebrazione del 175 anniversario della visita di Charles Dickens a Carrara, la Filiale italiana della Dickens Fellowship dà appuntamento ad un nuovo importante evento culturale per Carrara sabato 1 febbraio alle ore 17 presso la propria sede in Via Carriona 41 con la conferenza: "Il Buffo e l'ira: Gadda, Dickens e le poetiche del riso" a cura del Professore Raffaele Donnarumma dell'Università di Pisa. Un incontro che farà luce sugli interessanti rapporti tra il scrittore e poeta italiano Carlo Emilio Gadda e Charles Dickens. Donnarumma è Professore associato di Letteratura italiana contemporanea presso il Dipartimento di Filogia, Letteratura e Linguistica dell'Università di Pisa. Ha frequentato corso di perfezionamento presso la Classe di lettere della Scuola Normale Superiore di Pisa.

E membro del comitato scientifico della Pisa University Press, membro del comitato direttivo della rivista «Allegoria» dell’Editorial Board della rivista informatica «The Edinburgh Journal of Gadda Studies», nonchè ondirettore della collana «Pronto intervento» dell’editore Transeuropa. I principali campi di interesse attuale di Raffaele Donnarumma sono di area italianistica e comparatista. Riguardano soprattutto Gadda, Pirandello, Calvino, Pasolini; il tema del terrorismo nel romanzo italiano; i rapporti fra narrativa e televisione; la narrativa modernista; il postmoderno; la definizione della categoria di ipermoderno; lo statuto del personaggio novecentesco.

I saggi contenuti nel volume Ipermodernità sono stati discussi in vari interventi e recensioni su quotidiani nazionali (come «Corriere della Sera», «La Stampa» e «Il Sole24ore») e su riviste accademiche (tra gli altri, da parte di R. Ceserani, R. Luperini, A. Cortellessa, e in una sezione monografica della rivista «Between» IV, 8, 2014); traduzioni parziali sono in corso di stampa in francese e in tedesco. L’autore è stato intervistato nel programma «Fahrenheit» di Radio 3 Rai e ha partecipato al programma di Maurizio Ferraris Opera aperta (18 settembre201Rai 5, 7). Presenta Marzia Dati.