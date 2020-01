Cultura



La lunga tradizione artistica dei presepi: premiati al Mirteto i vincitori della terza edizione de "L’arte del presepe”

martedì, 21 gennaio 2020, 11:48

Una passione antica in cui si mescola l’artistico con il mistico e con la tradizione popolare: anche la terza edizione del concorso “L’arte del presepe” organizzata dal comitato comitato ”Mortet a m’arcord” del Mirteto di Massa, è stata un grande successo: 71 ipresepi iscritti, 17 comunità, tra scuole, parrocchie e associazioni, più 54 famiglie partecipanti. A giudicare le opere anche quest’anno c’era una qualificata commissione composta da: Maria Teresa Santorsa, Luciano Faenzi e Paolo Desolati, che hanno visionato le foto e le schede tecniche di tutti i presepi, apprezzando ogni composizione. Non è stato facile per la giuria stabilire una classifica delle opere che sono state valutate sulla base di criteri come il messaggio mandato, l’originalità,la riproposizione di ambienti, la qualità dei materiali, gli effetti luce, la difficoltà dell'esecuzione e le capacità artistiche e creative degli esecutori.

La premiazione si è svolta domenica 12 gennaio 2020, presso il circolo “La Piana” a Mirteto, nel corso della festa “PonCioccolata” appositamente organizzata dal comitato. Le foto di tutti i presepi sono state esposte alle pareti della sala, facendo da cornice al folto pubblico intervenuto.

Tutti i presepi sono stati apprezzati. Molti quelli premiati nelle due categorie in gara: “Famiglie” e Comunità”. Per ogni presepio premiato sono state illustrate, dalla commissione giudicante, le motivazioni e le considerazioni alla base della scelta operata. Don Bernardo Scusa è intervenuto con un video che ha riproposto tutte le composizioni realizzate. A tutti gli iscritti è stata consegnata una pergamena ricordo.

Apprezzato è stato l’intervento storico della dottoressa Santorsa sulla nascita della tradizione del presepio e sui valori trasmessi dalla Natività. A tutti i presenti è stata offerta della cioccolata calda con caramelle e cioccolatini per i più piccoli. Gli adulti hanno potuto gustare anche il tradizionale punch di Natale sapientemente preparati da Francesca Trombella. La cerimonia è stata intervallata con alcune canzoni natalizie eseguite dai giovani e bravissimi cantanti Chiara Mosti e Maicol Hameki. Il comitato ringrazia tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione della manifestazione, in particolare: Ortofrutta Francesco e Stefania, Associazione Il Quadrifoglio, Ditta R.C.R. di Guido Ricci, Pubblica Assistenza di Bergiola, Ortofrutta

Basteri di Via Foce, Autonoleggio Baccelli, Azienda Di Vino, ditta For Office e Artista Manola Caribotti. Queste le famiglie premiate: Elena Fruzzetti, Gisberto Pedruzzi, Giuliano Borghini, Arnaldo Guadagni, Umberto Della Maggesa, Paola Marchini, Anna Giusti, Francesca Della Bona, Gianni Lazzarotti, Rosanna Angeloni, Andrea Aste. Le comunità: Monte Brugiana, Pieve San Vitale, parrocchia Madonna della Visitazione, Ennio Fialdini (Vasca dei bo’), Atelier Il Pettirosso, Parrocchia Cristo Re.