Laboratori didattici tutti nuovi all'istituto nautico Fiorillo di Marina di Carrara

giovedì, 9 gennaio 2020, 16:47

di donatella beneventi

Grazie al ricco finanziamento di 100.000 euro arrivati con la partecipazione e la vittoria di un bando di gara, per laboratori innovativi, l'istituto nautico Fiorillo di Marina di Carrara, ha potuto realizzare il nuovo laboratorio di elettrotecnica e di rinnovare quello di simulazione di navigazione. La presentazione è avvenuta in un clima festoso e coinvolgente, duramte il quale gli studenti, sia del nautico, che dell'istituto turistico e della moda Einaudi, che condividono con il Fiorillo gli ampi spazi di via Galieli, hanno accolto ed illustrato gli ospiti intervenuti, alla presenza del dirigente scolastico Addolorata Langella e di una parte del corpo insegnanti.



La dirigente ha espresso, a nome della scuola, l'estrema soddisfazione per la realizzazione dei laboratori, fondamentali per approfondire la teoria, risultato di una progettazione avvenuta nel 2018 e che ha coinvolto il prestigioso istituto nautico che forma professionalità molto richieste sul mercato.



i professori, con l'aiuto degli allievi , hanno condotto i presenti in visita dei laboratori e sono stati gli stessi allievi che hanno fornito spiegazioni sul loro funzionamento: in particolare, il laboratorio di simulazione di navigazione, si divide in due parti, una per gli istruttori e una per gli studenti e con una serie di sistemi computerizzati, è possibile simulare la guardia di navigazione in plancia.



Per quello che rigiuarda il nuovissimo laboratorio di elettrotecnica, è stata allestita un 'aula con computer per le relazioni post pratica e apparecchiature tecniche di simuilazione.

in quest'ultima aula, i relatori, gli allievi dell'ultimo anno Patrick Farci e Alessandra Diamanti, hanno ribadito l'enorme importanza di avere la possiblità di esercitarsi praticamente, cosa che va a completare un percorso di studi con molte occasioni di fare esperienze in aziende, grazie ai progetti dell'alternanza scuola lavoro, che vede occupati gli studenti anche durante l'estate, a scuola terminata.



La dirigente ha anche ricordato che i progetti dell'istituto comprensivo, abbracciano, laddove possibile , anche il turistico e l'istituto professionale per la moda: " Abbiamo già fatto progetti insieme, per esempio, nautico+ moda, con la realizzazione di abiti ricavati dalle vele non più utilizzate e coniugheremo anche nautica più turistico, questo anche per offrire la possibilità di spaziare in campi diversi".



Dal punto di vista della ricaduta occupazionale, il nautico forma tecnici che vengono molto richiesti dalle aziende di nautica, i cantieri e le compagnie marittime, e dà un'ottima preparazione per chi volesse completare gli studi all'università, specie in ingegneria navale.



Alla cerimonia, hanno partecipato, fra gli altri, il sindaco di Carrara Francesco De Pasquale, che ha portato i saluti dell'amministrazione e l'ex preside dell'Istituto Fiorella Fambrini, molto emozionata e che ha parlato con entusiasmo della scuola e della sua vitalità. Infine il prof Bolla, che insegna scienze della navigazione, ha voluto ringraziare a nome di tutti, i partner che collaborano con il Fiorillo, aziende importanti come Grendi, Ab nautica Cheope, Ornik, Galilei srl, solo per citarne alcuni.