Cultura



"L'alloggio segreto": spettacolo su Anna Frank per il Giorno della Memoria

martedì, 21 gennaio 2020, 12:49

E’ il dramma simbolo della shoah, della persecuzione degli ebrei e forse anche di tutta la seconda guerra mondiale e niente può essere più rappresentativo del 27 gennaio, giorno della memoria, della storia di Anna Frank. La storia degli ultimi momenti della vita nascosta in un sottotetto per sfuggire ai rastrellamenti dei tedeschi e alla sicura deportazione nei campi di concentramento, della famiglia Frank e dell’altra famiglia che con loro per due anni sopravvisse grazie all’aiuto di coraggiosi dissidenti del regime totalitario di Hitler è ripresa e adattata dal Gennaro di Leo, insegnante di teatro al liceo classico Rossi di Massa , autore e regista della compagnia Mondi Possibili che comprende studenti, ex studenti e insegnanti del liceo classico di Massa. Come sempre una messa in scena accurata e scrupolosa con attenzione ai particolari dalla recitazione all’allestimento scenico ai costumi,alla musica, al trucco e alla fotografia.

La rappresentazione si terrà il 27 gennaio nella sala della Resistenza di Palazzo Ducale alle ore 20,30 ed ha il patrocinio del comune di Massa.

Ecco i nomi di interpreti, collaboratori e sponsor dello spettacolo teatrale:

Anne Annelies Marie Frank: Elena Trapuzzano;Frank Otto Heinrich Frank: Carlo Pernigotti: Signora Frank Edith Hollander : Irene Bondielli; Margot Margot Betti Frank: Martina Boschi; Van Daan Herman Van Pels: Alberto Mariotti; Dussel Fritz Pfeffer: Enrico Tongiani; Miep Hermine Santrouchitz Gies Giulia Manfredi; Kraler Victor Kugler Gualtiero Santi

Adettamento e regia: Gennaro Di Leo; Musiche originali : Giuseppe Joh Capozzolo; Costumi:Claudia Paola Luccini, Micol Baldini; Sartoria Caterina Bertilorenzi, Emma Bigarani; Trucco e parrucco : Sonia Suffredini; Attrezzeria : Duilio Guidi, Sonia Peperoni; Fotografia: Giovanni Giannarelli, Leonardo Sasso; Grafica: Corrado Nocchi

Associazione culturale Scholè; A.N.M.I.G. Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra;Mondadori Book store Massa;Terra Grafica