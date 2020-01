Cultura



Marco Vichi incontra i lettori a Palazzo Ducale a Massa

venerdì, 24 gennaio 2020, 16:29

Ritorna Marco Vichi con il Commissario Bordelli. L’appuntamento è previsto per domenica 26 gennaio alle ore 18.00 nella sala della ex Presidenza (1° piano) a Palazzo ducale a Massa (INGRESSO LIBERO) per presentare il suo nuovo romanzo L’ANNO DEI MISTERI, Un’indagine del Commissario Bordelli (GUANDA EDITORE).

L’evento è stato organizzato dall’ associazione L’isola di Calipso ODV in collaborazione con l’Assessorato alla cultura del Comune di Massa e con la libreria Mondadori Bookstore di Massa.

La presentazione sarà condotta da Alessandra Cenci Campani e dallo scrittore Leonardo Gori, amico di Vichi da tanti anni e creatore del Colonnello Bruno Arcieri, a sua volta, amico del Commissario Bordelli, che ritroviamo in molti libri di quest’ultimo e viceversa.

Spesso i due scrittori, entrambi fiorentini,fanno incontri con i lettori dove presentano i libri uno dell’altro, anche perché chi conosce Bordelli, conosce anche Arcieri e viceversa. La scorsa estate hanno presentato i loro romanzi separatamente a Massa ma, alla presentazione di Leonardo Gori del 17 agosto 2019 a Villa Cuturi era presente, a sorpresa, anche Marco Vichi che è intervenuto rivolgendo qualche domanda a Gori. In quell’occasione Vichi aveva dichiarato di aver appena terminato la stesura del romanzo che presenterà domenica a Palazzo Ducale ed aveva già svelato il titolo: L’anno dei misteri.

Durante la presentazione, non mancheranno i soliti aneddoti ai quali Vichi ha ormai abituato i lettori, rendendo gli incontri sempre molto piacevoli, vivaci e divertenti.

Marco Vichi è ormai un fedelissimo del nostro territorio al quale è molto legato sin da bambino e del quale parla in molti dei suoi libri.

Lo scrittore fiorentino è il creatore dell’ormai famoso Commissario Franco Bordelli, personaggio seriale giunto all’ottava avventura con il Romanzo “L’anno dei misteri” uscito nel novembre 2019, le cui storie sono, ambientate nella Firenze di fine anni Sessanta e, nei vari libri, vi sono diversi riferimenti a luoghi e locali di Marina di Massa.

La serie ha avuto inizio nel 2002, con “Il Commissario Bordelli” al quale sono seguiti altri 7 romanzi che sono tradotti in diverse lingue. Tra i più famosi Morte a Firenze, cui sono seguiti La forza del destino e Fantasmi del passato.

Ma Vichi scrive anche tanto altro e lo scorso anno ha presentato alla Biblioteca civica Stefano Giampaoli il romanzo “Per nessun motivo” (Guanda Editore), cui è seguita la cena nel Ristorante Da Riccà, che più volte ritroviamo nei suoi romanzi. Ed è stato proprio nel Ristorante da Riccà, che lo scrittore fiorentino ha scelto di presentare nel luglio 2018 il settimo romanzo del Commissario “Nel più bel sogno”.

Marco Vichi è tra gli scrittori italiani più conosciuti, numerosi racconti e romanzi, scrive su varie riviste e quotidiani locali e curatore di antologie come Città in nero, Delitti in provincia, Decameron 2013, La scia nera, Antologia dedicata alla violenza sulle donne, uscito lo scorso anno.

Cura l’allestimento di spettacoli teatrali e di sceneggiature televisive, tiene laboratori di scrittura in diverse città italiane e presso l'Università di Firenze e partecipa attivamente all’organizzazione delle numerose iniziative culturali del Comune di Firenze (La città dei lettori, Libro aperto ecc.) e dei comuni limitrofi.

Marco Vichi e Leonardo Gori parteciperanno anche al Consiglio Comunale solenne in seduta straordinaria di Massa per la celebrazione del giorno della memoria di Lunedì 27 Gennaio, alle ore 10,00, dove parlerannodi libri di alcuni autori che hanno vissuto e raccontato la Shoah.

Il consiglio comunale, come di consueto, sarà anche trasmesso in diretta sul canale 641 da Antenna 3.