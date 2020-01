Martedì prossimo nella Casa di Reclusione di Massa, innocenti evasioni, ma solo musicali

Altri articoli in Cultura

giovedì, 9 gennaio 2020, 16:47

Grazie al ricco finanziamento di 100.000 euro arrivati con la partecipazione e la vittoria di un bando di gara, per laboratori innovativi, l'istituto nautico Fiorillo di Marina di Carrara, ha potuto realizzare il nuovo laboratorio di elettrotecnica e di rinnovare quello di simulazione di navigazione

giovedì, 9 gennaio 2020, 16:37

Una mostra per rendere omaggio al “Giorno della memoria” invitando a riflettere sull’importanza della memoria e del suo utilizzo costante per non rischiare di perdere gli eventi del passato che aiutano a vivere non solo il presente ma anche un futuro in un modo migliore

giovedì, 9 gennaio 2020, 14:24

Sabato 11 gennaio alle 18 la rassegna Il noir in tutte le salse prosegue alla libreria Mondadori Bookstore di Massacon Antonella Prenner che presenterà il romanzo Tenebre - L’ultima disperata battaglia di Cicerone” (SEM editore)

giovedì, 9 gennaio 2020, 14:20

Fa Margherita, cioè Violetta cioè Marie Duplessis, e fa anche Marilyn e Maria Callas. E poi fa Alfredo, fa Battiato, fa De Andrè e Leopardi e un pochino anche Nanni Moretti. Riprende Dumas figlio e la sua passione vera per la signora delle camelie, spiega Verdi, traduce il librettista Piave

mercoledì, 8 gennaio 2020, 21:08

Il romanzo "Non ti abbandonerò mai", scritto dal massese Massimo Tagino e edito da porto seguro editore sta ricevendo grandissimi apprezzamenti dai lettori e, seppur le vendite non siano elevate, sono molte le recensioni positive che il giovane autore sta ricevendo sul sito della casa editrice

mercoledì, 8 gennaio 2020, 08:02

Il cielo invernale è, probabilmente, il più bel cielo dell'anno, ricco di stelle luminose, fra cui primeggia Sirio, la stella più brillante del cielo ma anche di ammassi e nebulose spettacolari, in molti casi assai più semplici da osservare di quanto normalmente si possa credere, dato che per alcuni di essi è...