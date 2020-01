Nel marzo 2020 al via la sesta edizione dei campionati italiani della geografia

Altri articoli in Cultura

lunedì, 13 gennaio 2020, 12:48

Partita oggi la terza edizione del progetto PORTOLAB con alunni delle Scuole Primarie “S.D’Acquisto” e “E.De Amicis”. In tutto 400 alunni delle scuole primarie di Carrara e Massa visiteranno nel 2020 il porto di Marina di Carrara

domenica, 12 gennaio 2020, 09:02

E’ tutto pronto per la nuova edizione – la numero tredici – del premio“Pace, giustizia, libertà democrazia” dedicato al Maresciallo Ciro Siciliano e al suo eroico martirio per mano delle truppe tedesche nell’eccidio nazifascista di Forno del 13 giugno 1944, e c’è anche un’importante novità che arricchisce il premio rivolto...

sabato, 11 gennaio 2020, 15:07

Martedì 14 gennaio, alle 16,30, i detenuti della Casa di Reclusione di Massa parteciperanno ad una conferenza-concerto che vedrà la presentazione del libro "Le città da cantare. Atlante semi-ragionato sui luoghi italiani cantati", scritto da Riccardo Canesi con la prefazione di Giulio Rapetti Mogol

giovedì, 9 gennaio 2020, 16:47

Grazie al ricco finanziamento di 100.000 euro arrivati con la partecipazione e la vittoria di un bando di gara, per laboratori innovativi, l'istituto nautico Fiorillo di Marina di Carrara, ha potuto realizzare il nuovo laboratorio di elettrotecnica e di rinnovare quello di simulazione di navigazione

giovedì, 9 gennaio 2020, 16:37

Una mostra per rendere omaggio al “Giorno della memoria” invitando a riflettere sull’importanza della memoria e del suo utilizzo costante per non rischiare di perdere gli eventi del passato che aiutano a vivere non solo il presente ma anche un futuro in un modo migliore

giovedì, 9 gennaio 2020, 14:24

Sabato 11 gennaio alle 18 la rassegna Il noir in tutte le salse prosegue alla libreria Mondadori Bookstore di Massacon Antonella Prenner che presenterà il romanzo Tenebre - L’ultima disperata battaglia di Cicerone” (SEM editore)