Nuvole a Montereggio: festival del fumetto

mercoledì, 29 gennaio 2020, 16:15

Al via i lavori per la prima edizione di Nuvole a Montereggio, il festival del fumetto che il 3, 4 e 5 luglio prossimo colorerà il borgo lunigianese tra chine e fantasia. La manifestazione punta a esaltare il fumetto e il mondo della nona arte partendo proprio dalla tradizione dei librai montereggini, che con le loro gerle cariche di volumi distribuivano la cultura letteraria e che se avessero avuto tra le tante opere anche qualche albo a fumetti non avrebbero esitato a renderlo parte integrante della loro raccolta. A tenere a battesimo il progetto un comitato organizzativo d’eccezione, composto da: Sandro Fogola, Presidente Pro Loco di Montereggio, Paola Bertoni, Presidente Associazione Fiera del Libro di Genova, Giacomo Maucci, Presidente Associazione Le Maestà di Montereggio, Daniele Pignatelli, proprietario della storica libreria del fumetto Comic House di Sarzana e Direttore Artistico, Cristina Pacinotti, scrittrice, Marco Ciardi docente universitario, scrittore e culture del fumetto, e Pier Luigi Gaspa, saggista, divulgatore ed esperto del fumetto.



Un traguardo importante quello raggiunto dagli organizzatori dell’evento, che per la prima volta porteranno il fumetto e la sua tradizione artistica in Lunigiana inserendolo inuna cornice di assoluto valore storico letterario come Montereggio. Numerose le iniziative che andranno a comporre la kermesse, come presentazioni, spettacoli, mostre esclusive e sfide all’ultimo sketch, tra cui spicca la consegna del premio “Nuvole a Montereggio – Il Paese dei Librai” che vedrà protagonista una cinquina composta dai migliori albi a fumetti italiani usciti nell’anno precedente (scelti con la collaborazione di ALF – Associazione Fumetterie Italiane), e gli autori candidati che verranno ospitati e presentati al pubblico durante la tre giorni. Un’opportunità unica per poter vivere il mondo del fumetto sotto una luce nuova e poter apprezzare a pieno tutte le sfaccettature di un’arte che vede il panorama italiano come un’eccellenza internazionale.