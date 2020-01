Cultura



Oikos, il mondo, la nostra casa: il liceo classico Repetti prepara una nuova magica Notte nazionale dei Licei

mercoledì, 15 gennaio 2020, 18:08

Si comincia, come in tutti i licei classici d’Italia alle 18 e sempre in contemporanea nazionale, dopo il saluto dei dirigenti scolastici – al Repetti ci sarà il professor Luigi Corsi – ci sarà la lettura del racconto vincitore del concorso letterario legato alla Notte Bianca del liceo Classico che quest’anno è stato scritto da Gabriel Bianchi, alunno del Repetti. Un vero inizio col botto per il liceo classico carrarese in questa esta edizione della Notte Nazionale del liceo classico, evento patrocinato dal Miur e da Rai Uno e Rai Scuola. Di seguito partirà la serata modulata sul tema scelto per l’edizione 2020: “ Oikos, il mondo, la nostra casa”. A paralre ai ragazzi e a tutti coloro che vorranno partecipare all’evento ci saranno l’ingegner Giuseppe Baccioli, presidente di Carrara Marble Way ed ex direttore generale di GE Nuovo Pignone, il professor Francesco Biggi, Direttore del dipartimento di Ortopedia e Traumatologia del Policlinico di Monza e medico della Nazionale italiana Sci e il dottor Carlo Manfredi, presidente dell’Ordine dei Medici di Massa Carrara e coordinatore Commissione Nazionale Farmaci FNOMCEO AIFA. A coordinare gli interventi sarà Rodolfo Bianchini, rappresentante degli studenti. Nell’aula magna della scuola verrà proiettato il video Prendere o lasciare a cui seguirà un’esibizione del coro della scuola diretto dalla professoressa Laura Panizzi. La serata sarà animata da laboratori e performance preparate dagli studenti. In biblioteca ci sarà il laboratorio teatrale con “ Gaia prodigiosa” tratto dalla Teogonia di Esiodo; il laboratorio di inglese sarà incentrato su “ There is pleasure in pathless wood” di Byron mentre “Il pensiero greco tra natura e cultura sarà trattato nel laboratorio di filosofia. Interessanti, come ogni anno le mostre allestite dai ragazzi: “ Un grido dalla natura” esposizione di cartelloni; esposizione di testi antichi dal Fondo librario antico della scuola; “Cinquant’anni di proteste studentesche dal ‘68-’69 al 2018-2019” presentazione di riviste online; Scienza dietro le quinte nel laboratorio di scienze. L’occasione della Notte Nazionale del liceo classico sarà per il Repetti anche quella dell’inaugurazione del laboratorio di fisica, riportato al suo splendore.

Il solito grande buffet è previsto per tutti gli ospiti della serata che sarà animata con la musica dal vivo della Band dell’istituto e di Lodovica Lazzerini, ex allieva e cantautrice emergente di grande successo.

La chiusura dell’evento, di nuovo in contemporanea in tutti i licei, sarà curata dagli ex alunni Emanuele Cucurnia e Stella Tramontana che interpreteranno un brano dall’Agamennone di Eschilo.