Premio Lunezia 2020: sono aperte le iscrizioni per la sezione "Nuove Proposte"

martedì, 21 gennaio 2020, 11:33

di vinicia tesconi

E’ la parte più significativa del Premio Lunezia che ha aperto la strada a molti nuovi talenti musicali e permesso loro di accedere a collaborazioni importanti che si raggiungono solo dopo moltissima gavetta. E’ la sezione Nuove Proposte del Premio Lunezia che da ieri ha aperto le iscrizioni per l’edizione 2020 e che vede il costante impegno della direzione artistica a fare presenziare, già in sede di semifinali, artisti, promoter e produttori utili ad eventuali collaborazioni artistiche con i partecipanti, o con il vincitore del Premio Lunezia Nuove Proposte. Una vera e propria palestra di alto livello per giovani cantautori che hanno l’opportunità di cantare sullo stesso palco di grandissimi artisti e quindi di farsi ascoltare e conoscere e la possibilità di aggiudicarsi premi determinanti per lo sviluppo delle loro carriere. E’ lunga la lista delle grandi collaborazioni nate tra giovani vincitori del Lunezia con i grandi della musica italiana: Stefano Di Nucci che dal Lunezia ha iniziato la collaborazione con la casa discografica Jungla Dischi ed è stato scelto per fare l’apertura ad alcuni concerti di Fabrizio Moro; Beppe Stanco e Giacomo Eva che sono approdati ad Amici di Maria De Filippi; Silvia Vavolo che ha potuto collaborare con Red Canziacosì come Federico D’annunzio con Grazia Di Michele,Gae Capitano con Max Gazzè Amara con Isola degli artisti, Filippo Raspanti con Lorenzo Santangelo, Lorenzo Vizzini che è stato notato da Mario Lavezzi ed ha firmato i testi di Arisa e Anna Tatangelo per Sanremo 2019 e Francesco Rainero, che grazie al primo posto nelle Nuove Proposte 2018, ha ottenuto una borsa di 15 mila euro da Nuovo Imaie da impiegare per una tournée musicale.

La sezione Nuove Proposte del Lunezia è diventata una vetrina sempre più importante a partire dal 2012 quando è partita la sinergia con Radio Rai che alternativamente su Rai Radio Uno, Rai Isoradio e Rai Radio Live ha trasmesso i brani dei finalisti del concorso e la collaborazione potrebbe ampliarsi ulteriormente perché la Direzione Artistica del Lunezia è al lavoro per ottenere anche una promozione televisiva in Rai che potrebbe partire già per l’edizione 2020.

L’iscrizione si effettua online sul sito www.lunezia.it.