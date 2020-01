Cultura



Primo appuntamento del nuovo anno con la seconda edizione della rassegna “Diverso da Chi?”

martedì, 14 gennaio 2020, 14:55

Giovedì 16 gennaio in programma il film “Don’t worry”, che omaggia il talento fuori dagli schemi del fumettista statunitense John Callahan, il quale dopo una difficile adolescenza diventò tetraplegico all’età di 21 anni a causa di un incidente d’auto. A dare spessore al biopic di Gus Van Sant, il genio attoriale dl Joaquin Phoenix.

Due le proiezioni in programma al Cinema Garibaldi in via Verdi a Carrara, alle ore 9.30 e alle ore 21.00. (Costo del biglietto per le proiezioni al mattino € 3,00).

In occasione della proiezione serale, saranno presenti Andrea Ribolini e Silvia Bontà, gestori dell’Orto Botanico delle Alpi Apuane, assieme Jennifer Gatti, i quali racconteranno al pubblico la straordinaria impresa compiuta nel periodo natalizio, quando sono riusciti a realizzare il sogno di Jennifer, una giovane 27enne costretta a vivere in carrozzina, di raggiungere la vetta dell’Orto Botanico, grazie all’aiuto e all’inventiva di Andrea e Silvia.

La rassegna proseguirà giovedì 6 febbraio, con “Rosso come il cielo”, quindi giovedì 19 marzo, con “A un metro da te” per concludersi giovedì 2 aprile, con “Dafne”.