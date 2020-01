Cultura



Primo appuntamento nel nuovo anno con “I Giovedì del CARMI. Incontri d’arte”

martedì, 14 gennaio 2020, 14:50

La presenza della professoressa brasiliana Patricia Meneses all’Università di Pisa, che parlerà dell’invenzione della distanza: fotografia etnografica nel Brasile del XIX secolo, ha dato l'opportunità di inserirla tra i relatori delle conferenze: il previsto intervento del professor Gerardo De Simone sarà recuperato più avanti.

Patricia Menenes è professoressa di Storia dell’Arte presso l’Università di Campinas (Unicamp), editrice della rivista Figura. Studies on the Classical Tradition e direttrice della collana Palavra da Arte, pubblicata dalla casa editrice dell’Università di Campinas (Unicamp), dedicata alle fonti letterarie della Storia dell’Arte. Ha pubblicato Baccio Pontelli a Roma. L’attività dell’architetto fiorentino per Giuliano della Rovere, Novela do Grasso Entalhador & Vida de Filipppo Brunelleschi e Arte não-europeia: conexões historiográficas a partir do Brasil insieme a Claudia Mattos Avolese. Attualmente è interessata alle relazioni tra scienza, arte e ambiente.

L’incontro avrà inizio alle ore 16.00 e si terrà presso l’infopoint del Carmi Museo Carrara e Michelangelo a Villa Fabbricotti: nell’occasione è previsto l’ingresso gratuito al Carmi (dalle ore 15.00 alle ore 18.00), dove è in corso la mostra “Canova. Il viaggio a Carrara”, ideata e prodotta da Cose Belle d’Italia Media Entertainment con il Museo CARMI, a cura di Mario Guderzo.

Le conferenze al Carmi, a cura del Direttore Marco Ciampolini, sono “lezioni aperte”, rivolte in particolare agli studenti dell’Accademia, agli artisti, agli appassionati d’arte, ma possono naturalmente partecipare quanti vogliano approfondire i temi proposti dai relatori.

Questi prossimi appuntamenti in programma: il 23 gennaio Carlo Sassetti e Luana Brocani illustreranno "Il laboratorio di restauro dell’Accademia per il CARMI", mentre il 30 gennaio, Federico Giannini presenterà "La Rivista on line “Finestre sull’Arte”: da Carrara al mondo".