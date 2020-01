Cultura



Riccardo Carnovalini e Anna Rastello raccontano la loro impresa agli studenti dello "Zaccagna"

venerdì, 31 gennaio 2020, 15:22

Dopo un anno di cammino a piedi per l'Europa partiti il 16 ottobre 2018 dalla loro casa in Val di Viù sulle Alpi Graie e tortai a Trieste il 15 ottobre scorso , domani Riccardo Carnovalini e Anna Rastello incontreranno gli studenti dell'I.I.S. "Domenico Zaccagna" di Carrara.

I due camminatori hanno voluto realizzare un sogno che è il coronamento del percorso di una vita: un anno in cammino per scoprire con tutti i loro sensi la bellezza, le contraddizioni, il passato e il presente della nostra grande Europa.

Hanno percorso più di 11.000 chilometri senza utilizzare altro mezzo che non fossero i loro piedi, attraversando Francia, Spagna, Portogallo, Belgio, Paesi Bassi, Germania, Polonia, Repubblica Ceca, Austria, Repubblica Slovacca, Ungheria, Romania, Serbia, Bulgaria, Macedonia del Nord, Grecia, Albania, Montenegro, Bosnia ed Erzegovina , Croazia e Slovenia .

I due hanno dichiarato : "un'esperienza entusiasmante che ci ha permesso di raccogliere storie e conoscere meglio la Storia, attraversando paesaggi e approfondendo la Geografia. Doveva essere un cammino fatto per soddisfare la nostra curiosità, però a consuntivo ci rendiamo conto che conoscenze, fotografie, appunti, memorie e ricordi accumulati giorno dopo giorno sono un patrimonio che non vorremmo rimanesse solo nostro. In particolare vorremmo poter raccontare la nostra Europa a coloro che saranno gli europei del domani, convinti che per amare sia necessario conoscere".

Proprio per quest'ultima ragione , hanno accolto di buon grado l'invito del Prof. Riccardo Canesi, docente di Geografia nell'Istituto carrarese, di venire a illustrare la loro impresa e le loro impressioni sull'Europa , presente e futura.

Riccardo Carnovalini, fotografo, camminatore, cercatore di vie, ha attraversato a piedi l'Italia e l'Europa in lungo e in largo. Quarant'anni di viaggi lenti raccontati in libri, riviste, radio e televisione (http://www.alpesorg.com/black-and-white-2-2-1-1).

Anna Rastello dal 2011 si è messa in cammino per cercare un nuovo sguardo sulla disabilità e la diversità, raccontando i frutti dei suoi viaggi a piedi in libri e articoli. (www.camminodimarcella.movimentolento.it).

L'incontro si svolgerà nell'Aula Magna dell'Istituto dalle 9 alle 11 di sabato 1° febbraio. La stampa è invitata.