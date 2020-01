Cultura



Successo per Antonella Prenner e il suo libro Tenebre

martedì, 14 gennaio 2020, 21:49

All’interno della Rassegna Il noir in tutte le salse, Antonella Prenner ha presentato il romanzo Tenebre-L’ultima disperata battaglia di Cicerone” (SEM editore) alla libreria Mondadori Bookstoredi Massa, un romanzo storico il cui protagonista è Marco Tullio Cicerone.

La Prenner, originaria di Formia (i luoghi di Cicerone, appunto), è filologa e latinista, insegna letteratura latina all’Università Federico II di Napoli.

Molta affluenza all’incontro ed un pubblico che è rimasto letteralmente incantato dalla straordinaria capacità della scrittrice di calare lo spettatore nella Roma (e dintorni … ) del 44 a.c. (dalle famosissime idi di marzo, ovvero giorno della morte di Cesare fino alla morte dello stesso Cicerone), facendo riferimento ai fatti ed agli importanti autori classici che li hanno raccontati e ne hanno dato testimonianza nelle loro opere, quali, ad esempio, Tito Livio, Plutarco e dai quali ha attinto per scrivere il romanzo, oltre naturalmente alle molte opere dello stesso Cicerone, prima fra tutte le lettere ad Attico, che le hanno consentito di ricostruire il percorso di Cicerone dopo la morte di Cesare, raccontato nel libro e le hanno permesso di parlare di un Cicerone “più intimo”, ovvero il “Cicerone uomo”, e non solo l’uomo politico, con tutte le sue emozioni, i suoi amici, la sua vita fuori dal Foro Romano ed i grandi lutti, legati alla sua storia personale, vissuti con un dolore immenso che nel libro è descritto in maniera magistrale e narrati dallo stesso Cicerone in prima persona sotto forma di lettera, rivolta proprio alla figlia Tullia, morta l’anno prima di parto.

Definendosi filologa nell’anima ed approfittando della sua approfondita conoscenza del latino, ha raccontato di leggere i testi originali per sentirsi più vicini agli autori e soprattutto per cogliere il senso degli scritti senza utilizzare le traduzioni e di aver ripercorso lei stessa i luoghi descritti nell’opera addirittura con le stesse condizioni meteo descritte nelle opere degli storici classici dai quali ha attinto per la stesura del romanzo.

La lettura di “Tenebre” è stata proposta agli studenti dei licei in varie parti di Italia e, successivamente, la scrittrice ha incontrato i ragazzi che hanno risposto agli incontri con molta partecipazione, dimostrando di aver molto apprezzato il romanzo, come ha raccontato la stessa Prenner.

Presenti alla presentazione docenti del territorio e cultori della materia che hanno apprezzato moltissimo la competenza, la passione per il mondo antico che la scrittrice trasmette e la spiccata dialettica con la quale si esprime che le consente di parlare per oltre un’ora, tenendo sempre molto alto il livello di attenzione del pubblico.

Le copie del libro sono andate esaurite in pochi minuti.

Un incontro dunque straordinario al termine del quale il pubblico ha invitato la scrittrice a ritornare con il prossimo libro. La Prenner si è detta molto soddisfatta per la calorosa accoglienza che ha trovato in città ed ha promesso di ritornare presto.

L’autrice ha presentato il romanzo anche presso l’emittente locale Antenna 3 ed ha dialogato con Alessandra Cenci Campani che ha curato l’organizzazione di entrambi gli eventi in collaborazione con l’amministrazione comunale nella persona dell’Assessore alla cultura del Comune di Massa Ing. Veronica Ravagli e con la libreria Mondadori Bookstore di Massa.

La rassegna il NOIR IN TUTTE LE SALSE è diventata ormai un appuntamento fisso e continuativo e, grazie al successo che ha riscosso, proseguirà nei mesi prossimi con altri importanti ospiti.