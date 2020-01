Cultura



Successo per l'incontro "Caffè con professor Nicola Ricci"

domenica, 19 gennaio 2020, 12:26

Si è tenuto il primo incontro culturale "Caffè con professor Nicola Ricci". Un pubblico interessato ai temi caldi quali politica locale con interesse rivolto ai giovani ed alle persone che non credono più in una politica attiva e concreta. Sanità ed un occhio rivolto al "dopo di noi" ed un possibile miglioramento dei servizi erogati a livello regionale dalle Usl. Volontariato locale e regiole, i numeri e servizi erogati dalle Caritàs di Massa e Carrara ed una considerazione globale della nuova gestione Cesvot. Disabilità esperienze Aias e Anffass dei volontari presenti in aula.



Ospiti intervenuti: Deputato Ferri ItaliaViva, prof Nicola Ricci coordonatore Massa ItaliaViva, dottor Cesare Chioni coordinatore Massa ItaliaViva, architetto Elisabetta Nannipieri coordinatrice Lido di Camaiore ItaliaViva, dottoressa Stella Benedetti, dottoressa Shigei Brin e Stenta Jessica educatrici cinofile. Paolo Pasotti per progetti "aiuto donna e ripristino parchi" Dal pubblico: Nino Ianni presidente Anpi Massa Carrara Cavalier Modesto Ricci ex direttore Ascoli casa di riposo.



"Un ringraziamento al ex premier Matteo Renzi che ha dato il benestare al comitato Massa ItaliaViva per creare spazi informativi per un esempio concreto di cittadinanza attiva" il commento.