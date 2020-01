Cultura



Torna "GalileIndustry4.0", il progetto dell'Itis Galilei di Avenza

venerdì, 17 gennaio 2020, 09:27

Anche quest'anno va in scena GalileIndustry4.0, progetto dell'Itis Galilei di Avenza, dedicato agli studenti delle classi IV e V, per cercare di offrire loro una panoramica delle possibilità, sia in termini di proseguimento degli studi con le università o gli istituti tecnici superiori, sia in termini di approccio con il mondo dell'impresa e del lavoro.



Il progetto sarà suddiviso in tre parti: convegno, parte operativa di PCTO della durata di una settimana (ex alternanza scuola lavoro) e consegna del prodotto finale. La Camera di Commercio e il suo Punto di Impresa Digitale, nonché la società OMRON, patrocinano il convegno, che si terrà presso la sala di rappresentanza dell’ente camerale mercoledì 22 gennaio a partire dalle ore 8:30. Il focus di quest'anno sarà incentrato sull’orientamento post diploma legato all’industria 4.0, alla digitalizzazione delle imprese e dei nuovi lavori che si stanno affacciando, a seguito della rivoluzione industriale a cui stiamo assistendo.



La novità di questa edizione è l’importante collaborazione che l’Istituto è riuscito a mettere in piedi tra soggetti pubblici e privati, cercando di coprire appunto sia il tema della formazione che quello del mercato del lavoro. Saranno infatti presenti qualificati relatori di importanti realtà industriali, come Omron, nella figura del Dott. Michele Di Benedetto, e Baker Huges (Nuovo Pignone) rappresentata nell’occasione dalla Dr.ssa Simona Manetti. Saranno inoltre presenti all’incontro i principali attori del mondo della formazione: le Università di Pisa, di Firenze e Genova, e l’Istituto Tecnico Superiore di La Spezia. A fianco a loro, vi sarà la Camera di Commercio, rappresentata dal suo Presidente Dino Sodini e dal ricercatore dell’ISR, Dott. Daniele Mocchi, il Ministero dell’Istruzione, nella figura della Dr.ssa Carla Galdino, e la Confindustria locale, rappresentata dall’Ing. Bernardino Papasogli Tacca e dall’imprenditore Gino Barattini. L’introduzione dei lavori e la presentazione del progetto saranno portati dalla Dirigente scolastica, Prof.ssa Marta Castagna, e dal Prof. Fabio Menconi. E’ previsto inoltre l’intervento di saluto della Dirigente dell’Ufficio Scolastico territoriale di Lucca e Massa-Carrara, Dr.ssa Donatella Buonriposi.



Molto interessante e “green” la parte operativa che simulerà un’impresa 4.0 per la produzione di vasi per piante di ortaggi. I vasi saranno realizzati in materiale biodegradabile e fertilizzante utilizzando bucce di banana; in questo modo si abbatterà la plastica e si velocizzerà la messa a dimora delle piante che saranno dunque piantumate insieme al vaso. I vasetti saranno riempiti con piantine di basilico dall’Istituto Agrario Arzelà di Sarzana e saranno portate ai bambini della Scuola dell’Infanzia “Giampaoli” di Marina di Carrara che stanno seguendo un progetto sul riciclo e l’ambiente. Una ulteriore collaborazione all’iniziativa sarà fornita dall’Istituto Alberghiero di Massa che provvederà ad un buffet finale per gli intervenuti.