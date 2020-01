Torna il 'cielo d'inverno' al planetario

Altri articoli in Cultura

martedì, 7 gennaio 2020, 13:49

Dopo due anni travolgenti in cui ha battuto record di vendite e classifiche, Gabbani si è fermato nel 2019 per elaborare quanto accaduto e per prendersi il tempo per scrivere un nuovo disco

martedì, 7 gennaio 2020, 13:38

Prosegue fino a sabato 11 gennaio, la campagna abbonamenti per gli spettacoli in programma al Teatro degli Animosi di Carrara. In vendita anche i biglietti per il concerto di Vinicio Capossela

sabato, 4 gennaio 2020, 11:56

Prosegue fino al 12 gennaio la mostra "Nel segno della rosa" che raccoglie 20 dipinti che dialogano con i capolavori di arte sacra

giovedì, 2 gennaio 2020, 17:13

La stagione teatrale, promossa dal Comune di Carrara e da Fondazione Toscana Spettacolo onlus, apre il nuovo anno, mercoledì 8 e giovedì 9 gennaio, con questo originale spettacolo interpretato da Lella Costa, che lo ha scritto insieme al regista Gabriele Vacis

giovedì, 2 gennaio 2020, 09:02

C’è un modo speciale per continuare a festeggiare lo spirito del Natale e condividere il sentimento della solidarietà. L’occasione è quella del concerto “Un Natale che vive. Un’armonia di cuori”

giovedì, 2 gennaio 2020, 08:56

Ambiente, lavoro, sfruttamento, sicurezza, profitto, inquinamento, esternalità negative, legalità, connivenze, ... e soprattutto acqua, quale ricchezza di questo territorio e “diritto umano universale e fondamentale”, così come sancito dalla risoluzione ONU del 2010. Questi i temi sui quali Alberto Grossi, con il cortometraggio “Cave Cavem”, continua il suo viaggio