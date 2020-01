Cultura



“Traviata” raccontata da una splendida Lella Costa infiamma il pubblico del Garibaldi

giovedì, 9 gennaio 2020, 14:20

di vinicia tesconi

Fa Margherita, cioè Violetta cioè Marie Duplessis, e fa anche Marilyn e Maria Callas. E poi fa Alfredo, fa Battiato, fa De Andrè e Leopardi e un pochino anche Nanni Moretti. Riprende Dumas figlio e la sua passione vera per la signora delle camelie, spiega Verdi, traduce il librettista Piave.

Fa la napoletana, la veneta, la bolognese, la francese, la milanese. In crinoline e sottogonna a cerchio, con una parrucca acconciata come “Traviata”, Lella Costa fa soprattutto tutte le donne, meravigliosamente, e se stessa. “Traviata, l’intelligenza del cuore”, spettacolo teatrale ideato e scritto dalla stessa Costa e da Gabriele Vacis nel 2002, con alle spalle già anni di repliche e successi, non ha perso nulla del suo vigore e della sua attualità nella versione riportata in scena nella stagione 2019-2020 e non ha mancato di esaltare il pubblico che ieri sera ha affollato il teatro Garibaldi a Carrara.

Appalusi a scena aperta, applausi continuati per oltre dieci minuti nel finale. Una vera ovazione per la protagonista che diverte, educa, commuove, fa riflettere e stupisce per la sua bravura tenendo la scena per oltre due ore, accompagnata solo dall’ottimo Davide Carmarino al pianoforte e da Francesca Martini e Giuseppe Di Giacinto, giovani soprano e tenore che intervallano la rappresentazione con le più celebri arie della “Traviata” di Giuseppe Verdi.

Ma il centro è lei: Lella Costa, memoria prodigiosa – “Ma questo è il mio lavoro, è logico che sia così” ci ha detto con la disamante umiltà che hanno solo i grandi veri all’uscita del teatro, dopo la fine dello spettacolo. Invece non è affatto semplice, né scontato e neppure così comune, reggere performance simili a quella di cui dà prova Lella Costa nella sua Traviata – registri attoriali infiniti e quell’immensa intelligenza del cuore che trova la chiave del cuore di tutti gli spettatori. La Traviata della Costa va via veloce e pur si aggancia ad anfratti spesso dimenticati della memoria di chi la segue, soprattutto in quella delle donne.

Non per caso la stragrande maggioranza del pubblico di ieri sera, al Garibaldi, era femminile, ma la potenza del messaggio della Costa arriva anche agli uomini, quelli coraggiosi che sono capaci di ascoltarla senza pregiudizi da categoria e che, in genere, sono disposti ad imparare a conoscere un po’ di più le donne e a ritrovare in ognuna di esse quella “ bellissima bambina” che ognuna è stata. E le donne escono da teatro con gli occhi che brillano, di gioia, di commozione, di rimpianto perché, quasi tutte, alla bellissima bambina che sono state non avevano pensato più.