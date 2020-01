Cultura



Vivere più versioni possibili di ognuno di noi come imprescindibile ricchezza: intervista alla scrittrice carrarese Eleonora Sottili

mercoledì, 29 gennaio 2020, 18:33

di vinicia tesconi

E’ nata a Viareggio ma la sua terra è la costa estrema della Toscana, quella che da Carrara si innesta nella Liguria, dove il mar Tirreno si confonde col mar Ligure e la sabbia che brilla di cristalli di marmo all’improvviso, con la ferocia di uno schiaffo, si trasforma in roccia a picco sul mare. E quella terra e quel mare ce li ha sempre dentro, anche se vive lontano. A dircelo è proprio lei: Eleonora Sottili, apprezzatissima scrittrice carrarese e docente di scrittura creativa alla Scuola Holden di Torino, che in questi giorni è tornata nella sua città per presentare la sua terza fatica letteraria, Senti che vento, edito da Einaudi, un romanzo che narra la storia di tre donne, madre figlia e nonna, e del loro non facile rapporto messo alla prova dall’esperienza della convivenza forzata causata da un alluvione. Un romanzo ambientato a Bocca di Magra, proprio su quel mare che le è tanto caro.

Quale vento dobbiamo sentire, Eleonora?

Bisogna sentire il vento che c’è dentro se stessi nel senso che a volte noi viviamo una vita che non è proprio la nostra, per mancanza di coraggio, per convenzioni, per educazione. Io penso che il tempo meteorologico ci aiuti ad entrare in contatto con la nostra parte naturale e più istintiva, quella più legata all’animalità. Nel libro infatti, a un certo punto c’è un animale, un cinghiale, che porta altra natura nella vita e nella storia delle tre protagoniste. Se ci si ferma un attimo, come succede a queste donne che per l’esondazione del fiume sono costrette per una settimana in questa bolla di tempo senza aver altro da fare che stare in casa, allora si ricomincia a sentire il vento che è dentro di noi , quello dei nostri sogni e delle cose che vogliamo veramente fare.”

Come è nata la tua passione per la scrittura?

Io ero una di quelle bimbe che scrivono le poesie già da piccoline. La scrittura mi è sempre piaciuta molto. Poi al liceo questa cosa si è un po’ interrotta perché mancava l’approccio narrativo: i temi del liceo erano molto saggistici e la fantasia non veniva spronata, per cui la mia passione per la scrittura si era un po’ affievolita, tanto è vero che all’università ho studiato psicologia che era comunque una materia che mi interessava. In seguito, per alcuni anni e per varie situazioni famigliari, ho lasciato perdere la scrittura. Ma io sono convinta che se una persona è innamorata della scrittura o se in qualche modo la scrittura ha toccato la sua vita, arriva il momento in cui la scrittura ritorna fuori. E’ una specie di urgenza. Infatti quando avevo trentatrè anni, ho scoperto un corso di scrittura che veniva fatto a Pietrasanta e ho ricominciato. E’ stata una combinazione felice sia per gli insegnanti, sia per il gruppo di corsisti, con alcuni dei quali è nata una grande amicizia che resiste ancora oggi. Da lì quindi ho iniziato a fare i primi tentativi con racconti inviati ai concorsi e alle riviste, percorso che io consiglio sempre ai miei alunni, ho avuto riscontri positivi e allora ho deciso di frequentare la scuola Holden con costanza e impegno per tre anni, al termine dei quali è uscito il mio primo romanzo.

Che era “Il futuro è nella plastica” edito da Nottetempo…

Sì. Un titolo che oggi potrebbe sembrare anti ecologista ma che invece riprendeva una battuta del film “ Il laureato” : la storia di un giovane che, raggiunta la laurea non sa più bene quale strada prendere perché raccontava, appunto, di un ragazzo che doveva capire cosa fare della propria vita.

Questo tema ritorna nel tuo ultimo romanzo ma in mezzo c’è stata un’altra storia: quella di “ Se tu fossi neve”, edito da Giunti…

“Se tu fossi neve” è diverso rispetto agli altri miei due romanzi, che un po’ si assomigliano anche per il contenuto autobiografico che c’è in entrambi. “Se tu fossi neve” è una storia di fantasia anche se poi quando si scrive si va sempre a raccontare cose che ci interessano.

La storia di “ Se tu fossi neve “ è ambientata a New York mentre Senti che vento si svolge a Bocca di Magra. Perché location così differenti?

Mi sono accorta che scelgo le location dei miei romanzi anche per la voglia di “andare” mentalmente in quei luoghi. Quando ho scritto “Se tu fossi neve “ ero innamoratissima di New York. Per “Senti che vento” ho scelto Bocca di Magra che è un luogo che amo molto e dove spero di poter anche abitare un giorno. E’ stato molto bello per due anni, il tempo che ci è voluto per scrivere il libro, immaginare di abitare lì in una casa di pescatori.

Senti che vento è il primo romanzo che ambienti nei luoghi dove sei cresciuta?

Sì perché “Il futuro è nella plastica” era ambientato a Torino. Io ho bisogno di un minimo di distanza dai luoghi che racconto. “Senti che vento” è ambientato qui perché io passo l’inverno a Torino e mi manca la mia terra e il mio mare. Mi manca quel contatto col mare che noi qui abbiamo quotidianamente perché possiamo uscire e andare sulla spiaggia in qualsiasi momento. E’ un privilegio che comprendiamo solo quando siamo lontani: una nostalgia per la mia terra che ho capito più adesso rispetto a quando vivevo qui.

Un tratto comune ai tuoi personaggi è quello di essere sempre in cerca di una propria strada: è una condizione perenne, secondo te, o è possibile trovare la risposta?

Per me come persona è una condizione perenne e sono felice che lo sia. Io credo che se tu cerchi e non smetti di cercare, vivi la vita in modo più intenso. E’ vero che si paga di più in certi momenti, perché la ricerca a volte è molto faticosa e non sempre dritta. Io, per esempio, prima di capire di voler tornare alla scrittura ho fatto un sacco di giri inutili che hanno ritardato certe scelte e certi traguardi, ma sono contenta di averli fatti, alla fine, perché mi hanno arricchita. Quando cerchi, anche se cerchi cose sbagliate, vedi luoghi, fai incontri e tutto questo è un arricchimento. Io penso che non si dovrebbe mai pensare: “Ok, ecco, io sono questo” e, in fondo è proprio questo che cerco di dire nel mio ultimo romanzo. La nonna che è la figura che la nipote non capisce del tutto ed ha segreti nel suo passato è una donna che ha vissuto versioni diverse di se stessa. Ecco a mio parere, la cosa bellissima sarebbe riuscire a vivere più versioni diverse di noi stessi, perché ce ne sono tante dentro di noi e non è mai abbastanza viverne solo alcune. Questo si traduce sempre in ricchezza e si vede quando una persona ha sperimentato tanto, anche sbagliando.

Hai lasciato il lavoro nella psicologia senza rimpianti?

Sì perché amavo molto la psicologia come studio, ma come professione per me era una dimensione in cui mi sentivo un po’ costretta. Paradossalmente adesso ho scoperto, scrivendo e insegnando a scrivere, che con la scrittura ci si può curare molto di più che attraverso un percorso terapeutico. La scrittura dà la possibilità di esplorarsi in maniera più creativa e meno dolorosa.

Spesso i corsi di scrittura creativa prendono alcune caratteristiche dei gruppi di aiuto psicologico. L’hai sperimentato come docente?

E’ una cosa che può accadere ma bisogna essere bravi, quando si gestisce un gruppo a non far deragliare e perdere le finalità. Si deve scrivere per fare narrazione poi è ovvio che chi scrive debba affrontare alcuni aspetti di se stesso a volte anche conflittuali. Quando per fare la psicologa mi prospettarono di entrare in analisi ebbi paura di perdere tutte le mie nevrosi e quindi le mie storie, perché le storie nascono quasi sempre dai problemi irrisolti che abbiamo.

Sei già partita con l’idea per un nuovo romanzo?

Sì, ho già un’idea ma io ho tempi sempre molto lunghi. Mi piace molto la fase della scrittura ma anche quella che c’è prima, cioè la fase della ricerca di spunti, quando non sai ancora bene che cosa ti interessa raccontare, ma ti accorgi che ti colpiscono delle cose in particolare. L’idea c’è già ma è ancora molto embrionale quindi…vediamo cosa verrà fuori.